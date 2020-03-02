广大党员踊跃捐款抗击疫情

一方有难，八方支援。

日前，响应以习近平同志为核心的党中央的号召，全国广大共产党员为支持新冠肺炎疫情防控工作踊跃捐款。他们的善心和爱意汇聚成汩汩暖流，在春天的神州大地奔涌流淌。

“他人有危难，出手帮扶是中华民族的优秀文化和传统美德。”说这话的是中国共产党党员、中国工程院院士、三峡集团原总工张超然，前几天，他通过转账方式将科研项目奖金40万元捐给华中科技大学附属同济医院，用于新冠肺炎疫情防控、防治及相关研究。中组部印发组织党员自愿捐款的通知后，他向党支部再次捐款。

刘峰是河北临漳县车往营村党支部书记，疫情发生后，他先是个人出资4.5万元购买口罩、酒精等物资支援疫情防控工作，随后又向乡党委捐款2万元。“我是市、县人大代表，荣誉不是挂在墙上看的，而是激励和鞭策，疫情当前，我要贡献自己的力量。”刘峰说。

平常时候看得出来，关键时刻站得出来，这就是共产党员的本色。河南远大锅炉党支部书记赵国强前不久刚在郑州做完手术，看到医护人员医疗物资紧缺，他专程赶回西华县，向县红十字会捐款10万元，支援一线作战；湖南桂东县人民医院内一科护士长李春来是“湖南省卫生计生先进个人”、县“优秀共产党员”等荣誉的获得者，这次她将自己获得的全县“首届劳动模范和先进个人”奖金全部捐了出去，“让这笔钱发挥最大的作用”……

为战疫捐款，为困难者献爱心，各条战线的党员都在行动。河北晋州市公安局民警李彦杰投身疫情防控一线，主动捐款5000元支持武汉疫情防控工作；福建安溪县退役军人党员陈竞通、张连生、谢志辉等在战友群发出捐款倡议，共收到退役军人党员捐款2.74万元，展现了退役军人“离军不离党、退役不褪色”的责任担当；广西南宁市教育局机关及直属单位广大党员自发有序地踊跃捐款，截至2月28日上午，共收到捐款近6万元。

老党员也力所能及地捐款，展现出共产党人的崇高境界和高尚情怀。“韩书记，这是100块钱，是我的一点心意，请不要嫌少。”2月27日下午，安徽萧县石林乡崔阁村93岁的老党员杨正伦听儿子说起捐款的事，用颤巍巍的手打开随身携带的手帕，将自己平日积攒的钱郑重地交到了党支部书记手中。福建漳州市二职校28位退休党员教师共计自愿捐款3660元。参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争，年已93岁的厦门市思明区嘉莲街道老党员盖鸿儒由保姆推着轮椅，到莲秀社区捐款1万元。云南宣威市盘龙村有着71年党龄的何积仁和68年党龄的余祥祯夫妇捐款14万元。北京市东城区胡家园社区老党员、老干部石磊，来到社区捐款10万元。

为了给受疫情影响严重地区送上“及时雨”，一些党组织开展主题党日活动，党员纷纷解囊相助。四川凉山彝族自治州盐源县梅雨镇党委组织主题党日开展捐款活动，并向全镇发出倡议募捐驰援武汉，得到了党员干部和村民的大力支持，大家都在自己能力范围内献上爱心；海南海垦控股集团1278个党支部也开展主题党日活动，截至2月28日，集团党委已收到捐款20多万元……

涓涓细流，汇成大海；点点星光，照亮银河。小到几十上百，大到数千上万，钱不分多寡，都是广大党员在力所能及范围内对抗击疫情的无私支持，是对有困难群众的守望相助。有着这样最无私的大爱，有着彼此最坚定的帮助，还有什么困难我们不能携手克服呢？

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 04 版）