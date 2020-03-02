今年水旱灾害防御形势严峻

人民网北京3月1日电 （记者王浩）当前，新冠肺炎疫情防控正处于最吃劲的关键阶段，同时也是水旱灾害防御汛前准备的重要时期。南方部分地区前期已连续出现强降雨，将进入汛期。汛情不等人，水利部部署2020年水旱灾害防御重点工作，提出按高、中、低风险地区分类细化措施，统筹推进各项防汛备汛工作，确保安全度汛。南方部分省份高风险的市县要专门研究统筹推进疫情防控和备汛工作。

据水文气象预测，今年汛期我国气候形势复杂，气候状态总体偏差，汛期南北方降雨不均，区域性暴雨洪水和干旱可能重于常年，极端气象水文事件可能多发，有可能发生流域性大洪水，水旱灾害防御形势严峻。

水利部提出，各地和相关部门要认真检视水旱灾害防御体系和能力，早安排、早准备，周密部署，防范化解重大风险隐患。加强与气象等部门的会商研判，坚持科学、务实，及时滚动预测预报，提前对今年气候趋势和重大汛情作出预判，为水旱灾害防御决策提供支撑。有序推进防洪工程设施水毁修复，加强对水毁修复工作的组织领导、项目管理和分类指导，全面建立水毁修复项目台账，在服从疫情防控工作大局的前提下，千方百计推进水毁修复进度，努力将疫情影响降到最低，为安全度汛提供有力保障。要抓紧开展汛前检查，提前制定检查方案，根据疫情防控进展情况，突出重点。

此外，水利部今年汛前还将组织各流域机构修订完善有关方案预案，开展防御大洪水调度演练等；突出抓好水库汛限水位、水工程防洪抗旱调度运用和山洪灾害监测预警监管，加大督查暗访力度。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 14 版）