核心阅读

首次突破4000亿千瓦时！2019年我国风电发电量4057亿千瓦时，差不多相当于四个三峡电站的发电量。

弃风率、弃光率下降，近年我国风电、光伏发电已经提前实现了消纳目标。近年来，在风电、光伏发电等装机和发电量比重快速提升的同时，清洁能源利用水平正接近并部分超过国际公认的平均合理水平。

在甘肃玉门市，我国首个平价风电示范项目并网发电，平价上网时代越来越近；在广东阳江市，南鹏岛珍珠湾风场的风机巍然矗立、迎风转动，海上风电“家族”规模不断壮大；在青海互助土族自治县，随着装机容量2.37万千瓦的村级光伏扶贫2号电站投产，全省贫困村实现光伏扶贫项目全覆盖……

我国风电、光伏发电行业持续稳步发展。近日，国家能源局发布2019年风电和光伏发电并网运行情况，能源绿色低碳转型步伐不断加快。

“风光”装机规模稳步扩大

首次突破4000亿千瓦时！2019年我国风电发电量4057亿千瓦时，占全部发电量的5.5%。4057亿千瓦时是什么概念？差不多相当于四个三峡电站2019年的发电量。

截至去年底，全国风电累计装机2.1亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.04亿千瓦、海上风电累计装机593万千瓦，风电装机占全部发电装机的10.4%。

2019年，全国风电平均利用小时数2082小时，平均利用小时数较高的省份为云南、福建、四川、广西和黑龙江。

“虽然累计装机容量仍集中在‘三北’地区，但风电装机向中东部地区转移趋势明显。”国网能源研究院新能源与统计研究所所长李琼慧分析。

光伏发电方面，2019年全国光伏发电量达2243亿千瓦时，同比增长26.3%。新增光伏发电装机3011万千瓦，同比下降31.6%。虽然同比有所下降，我国新增和累计光伏装机容量仍继续保持全球第一。

“2019年，光伏项目管理、上网指导价格政策、补贴政策有所调整，电站开发融资难度加大，许多因素导致全年新增并网项目规模有所下滑。”国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶分析，但是受益于海外市场增长，光伏发电产业各环节发展平稳，产能规模保持快速增长势头。

中国光伏行业协会副理事长王勃华介绍，2019年我国光伏产品出口额207.8亿美元，同比增长29%；出口额创历史第二高。

弃风率、弃光率均有所下降

2019年弃风电量169亿千瓦时，平均弃风率4%，同比下降3个百分点，弃风限电状况进一步得到缓解。弃风率超过5%的省份为新疆、甘肃和内蒙古，三省（区）弃风电量合计136亿千瓦时，占全国弃风电量的81%。

弃光电量为46亿千瓦时，弃光率降至2%。从重点区域看，光伏消纳问题主要出现在西北地区，弃光电量占全国的87%，弃光率同比下降2.3个百分点至5.9%。华北、东北、华南地区弃光率分别为0.8%、0.4%、0.2%，华东、华中无弃光。

从重点省份看，西藏、新疆、甘肃弃光率分别为24.1%、7.4%、4.0%，同比下降19.5、8.2和5.6个百分点；青海受新能源装机大幅增加、负荷下降等因素影响，弃光率提高至7.2%，同比提高2.5个百分点。

“部分西北地区清洁能源消纳问题较为突出，主要是因为资源和需求逆向分布。新疆、甘肃等地区新能源装机占比高，热电机组装机规模也较大，部分特高压通道输电能力不足；另一方面，用电负荷又主要集中在中东部和南方地区，导致跨省区输电压力较大。”陶冶认为。

合理把握“风光”发展规模和节奏

根据《清洁能源消纳行动计划（2018—2020年）》，2020年，确保全国平均风电利用率达到国际先进水平（力争达到95%左右），弃风率控制在合理水平（力争控制在5%左右）；光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%。

从这个指标看，2019年我国风电、光伏发电已经提前一年实现了消纳目标。在陶冶看来，解决清洁能源消纳问题，还有进一步努力的空间，可以继续通过行业监测预警、消纳保障机制、电力市场改革调控等多种举措，提升风电和光伏发电的利用率。

那么，弃风弃光率是不是越低越好？百分之百完全消纳是不是最好选择？“从整个能源系统经济性和全社会用电成本的角度来看，结合电力系统自身的特性，清洁能源消纳存在一个经济合理的利用率范围，片面追求百分之百消纳，将极大提高系统的备用成本，限制电力系统可承载的新能源规模。”国家能源局电力司有关负责人介绍。

实际上，近年来我国在风电、光伏发电等装机和发电量比重快速提升的同时，清洁能源利用水平正逐步接近并部分超过国际公认的平均合理水平。对于未来的发展，国家能源局有关负责人表示，2020年要有序发展风电、光伏发电，健全完善管理政策，加大竞争配置力度，积极推进陆上风电和光伏发电项目平价上网。

受新冠肺炎疫情影响，今年不少风电、光伏发电项目的开工进度有所延迟。陶冶建议，根据疫情防控的实际情况，客观考虑供应链、产能受到的影响，可适时调整风电和光伏发电的相关政策。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 14 版）