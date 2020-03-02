专车护送务工人员返岗

人民网南宁3月1日电 （记者庞革平）近日，广西博白县径口镇石珠岭贫困户王天振登上了去往深圳的返岗专车。王天振在深圳务工，主要从事蔬菜电商外卖工作，受疫情影响，春节后他一直没法返岗。此次博白县组织开展“百车护送，返岗复工”专项行动解了他的燃眉之急。

据了解，此次“百车护送，返岗复工”专项活动，博白县共组织护送近千名贫困劳动力赴广东深圳、佛山、珠海、东莞等地，安全有序地组织务工人员返岗复工。近期，该县还将继续组织车辆护送贫困劳动力返岗，预计全县28个镇将组织100辆以上车辆护送2200名贫困劳动力返岗。

博白县这些“暖心专车”严格落实疫情防控措施，每辆车上都安排有防疫工作人员、医务人员做好车辆消毒、体温检测、跟踪服务、途中管理等工作。博白县全程安排医务人员随车出发，同时组织复工当地商会、流动党员、志愿服务者做好接车服务工作，确保返岗防疫两不误双落实。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 13 版）