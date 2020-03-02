“谁家有事，从不问民族，大家都会尽全力去帮”。这是张国利一家所在的内蒙古喀喇沁旗河南街道马鞍山村的真实写照，也是“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的生动诠释。

习近平总书记指出：“各族人民亲如一家，是中华民族伟大复兴必定要实现的根本保证。”马鞍山村脱贫攻坚动力不竭，村民生活蒸蒸日上，既源于党和政府的好政策，更是因为各族群众同心同德、同心同向。这也启示我们：56个民族携手同行，像石榴籽一样紧紧抱在一起，铸牢中华民族共同体意识，就能形成勇往直前、无坚不摧的强大力量。

中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了历史上最好的发展时期。同时，面对复杂的国内外形势，我们更要团结一致、凝聚力量，确保中国发展的巨轮胜利前进。各民族手挽着手、肩并着肩，共同努力奋斗，我们就能共建美好家园，共创美好未来。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 01 版）