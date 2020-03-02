北京新增两例自伊朗入境病例

打赢疫情防控阻击战

本报讯（记者 蒋若静 蒲长廷）2月29日0时至24时，本市新增2例新冠肺炎确诊病例，均为境外输入病例。在昨天下午的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了这两例境外输入病例的相关情况，2例患者自伊朗入境，均为2月26日宁夏确诊病例丁某某在伊朗期间的密切接触者，曾一同聚餐。

庞星火介绍，第一个病例为马某某，男，27岁，户籍甘肃。2月18日在伊朗参加一个同学聚餐，确诊病例丁某某也参加了该聚餐。2月25日在伊朗出现症状。2月26日从伊朗出发，经莫斯科转机，2月27日9时50分抵京。乘机场大巴抵达北京西站南广场，随即相关人员抵达现场，采取管控措施后转至集中医学观察点隔离观察。2月28日，采集咽拭子标本，检测结果为新冠肺炎核酸阳性，当日23时转至定点医院隔离治疗。2月29日确诊，目前病情稳定。

第二例患者为海某某，男，30岁，户籍甘肃。2月18日在伊朗与马某某参加同学聚餐，确诊病例丁某某也参加了该聚餐。2月27日在伊朗出现症状。2月28日从伊朗出发，经莫斯科转机，2月29日8:56抵京。随即被机场检疫部门用120救护车直接送至定点医院就诊。2月29日确诊，目前在定点医院隔离治疗，病情稳定。

两例新发病例不涉及京内居住小区，截至目前，2名确诊病例的所有密切接触者均已集中隔离医学观察。

市疾控中心提醒市民，鉴于境外部分国家疫情正处于上升期，无论身处国内或境外，都要关注卫生部门的健康提醒，不聚会，不聚餐，勤洗手，戴口罩，认真做好个人防护，减少感染机会。

重点

过去一周76家发热门诊发现疑似病例145例

昨天的发布会上，北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，自2月22日0时开始，调整优化全市医院发热门诊，保留76所医院的发热门诊，暂停部分发热门诊的对外服务。调整优化一周以来，发热门诊24小时开诊，进一步优化就诊流程，同时对医务人员进行院内感染防控再培训。目前，发热门诊就医秩序平稳，暂停接诊的机构做好了停诊公示及患者引导，保留的发热门诊已在高德、百度地图更新了导航信息。一周来，全市发热门诊总量2万人次，发现疑似病例145例，起到了疫情前哨作用。

高小俊说，请广大市民及时了解居住地、工作地所在辖区的发热门诊位置，每日监测身体状况，如出现体温超过37.3℃、干咳、咽痛等症状，请尽快就近到附近的发热门诊就诊。在就诊过程中要全程做好个人防护。

“健康宝”上线 刷脸可查询健康状态

3月1日0点，小程序北京“健康宝”正式上线。“健康宝”是一个方便个人查询自身防疫相关健康状态的小工具，所有在京及进（返）京人员均可使用。市民打开微信、支付宝，搜索“北京健康宝”小程序，在首次使用时输入姓名、身份证号，并进行人脸识别，即可查询自身健康状态，查询结果包含“集中观察”、“居家观察”以及“未见异常”三种状态，分别用红色、黄色以及绿色进行标识，具体详情可以在状态结果页查看。

北京市经济和信息化局副局长潘锋介绍，由于疾控数据每日24时周期性更新，所以，查询结果的有效期也就截止到当日24时，有效期内，市民的状态信息随时可得。之后，不用再输入姓名和身份证号，只需再次刷脸就可获取查询结果。

“健康宝”采用线上人脸识别、线下现场核验相结合的方式，确保了信息的唯一性和真实性。

“查询结果可以作为复工复产、日常出行的防疫相关健康状态参考。”潘锋表示，未来一周内，“健康宝”还将推出“他人代查”功能，解决小孩、老人等没有手机的问题；同时，针对港澳台及外籍人员，也将尽快推出除了身份证之外的其他证件查询服务。

“健康宝”所有数据留存于北京市政府，仅用于防疫工作。每到当日失效时间，相关数据会全部失效，做到信息保护自动化、数据存储规范化。通过信息脱敏等手段，手机上生成的状态信息，也只保留“姓”和身份证号前后各2位，实现数据采集和个人隐私的双重最小化。

据悉，未来，京津冀三地的“健康码”将互通互认，北京还将积极推动三地数据的融合。

摸底调查250家实体书店 将发放扶持资金

北京市委宣传部副部长、北京市新闻出版局局长王野霏表示，本市近期召开了多次实体书店线上座谈会、专家会，开展了新冠肺炎病毒对实体书店的影响的专项调查，共调查近250家实体书店，对书店由于疫情导致的成本增加，收入锐减、资金流断裂等情况进行了深入了解和分析。为解决书店燃眉之急，本市将提前启动实体书店扶持项目的资金评审工作，分批次开展项目征集及扶持工作，力争3月初第一批扶持资金发放到位。

此次扶持工作重点是书店房租成本，将继续对书店房租给予专项补贴。针对书店由于疫情导致的资金链断裂的情况，在保证书店承诺和有效控制分险的前提下，将可提前预支3月份至6月份房租成本补贴。

对于疫情给书店带来的资金和流量压力，本市也将采取“组合拳”解决书店企业的困难。据王野霏介绍，本市协调出版单位在图书供货、回款账期、营销活动等方面为实体书店提供更多便利和支持，倡议回款账期延长3至6个月。“近期我们会联合相关行业协会发出倡议，鼓励上下游企业建立长期合作关系，拓展合作方式，共度时艰，互相支持，共谋发展。”他表示。

同时，本市将推动市属国有企业、园区、商业地产以及其他出租方能够落实市政府《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》，给予书店企业一定的房租减免，并委托行业协会进行沟通协调，为书店争取更多的优惠支持。

回应

儿童医院确诊患儿

2月11日治愈出院

发布会上，北京青年报记者提问：2月29日新闻发布会上提到，北京儿童医院确诊1例新冠肺炎患儿，引发了不少市民关注，请北京市卫健委介绍相关情况。

北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，儿童医院1例确诊病例的具体情况为，1月25日，一名4岁的女童因发热等症状，由120急救车送至儿童医院发热门诊就诊，经复核为确诊病例后即送往定点医院进行治疗。2月11日，该女童已治愈出院。上述病例，在医院期间均采取了严格的防控措施，未发生交叉感染。北京儿童医院并非新冠肺炎治疗的定点医院，但要对每一名发热患儿严密进行筛查，不仅要确保确诊和疑似患儿及时得到救治，也为其他就诊患儿提供安全保障。

发布

9区连续14天以上

无新增确诊病例

截至2月29日24时，本市累计确诊病例413例，治愈出院病例276例，死亡病例8例。现有疑似病例39例。累计确定密切接触者2690人，其中411人尚在隔离医学观察中。

全市有9个区已连续14天以上无新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例，延庆区37天，门头沟区27天，怀柔区23天，顺义区21天，东城区18天，密云区18天，石景山区16天，大兴区16天。

本组文/本报记者 蒋若静 蒲长廷