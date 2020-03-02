信心和担心都是战胜疫情的动力

普通市民是抗击疫情的强大后盾。市民对疫情可控信心不断提升，不仅是对前方医务人员、防控人员的极大支持与鼓励，对确诊患者、疑似患者和隔离人群也是巨大的信心支撑。也有人对复工复产可能带来的风险表示担心，这种担心也是一种战“疫”动力，有助警示包括用人单位在内的各层级防控体系加强对疫情的有效预防。

零点有数刚刚公布的第四期疫情影响监测数据显示，北京新增确诊病例数逐渐走低，但公众对复工复产可能带来的聚集性感染风险感到忧虑。与前两期调查数据相比，此次调查的受访者对疫情可控的信心度继续升高，对政府防疫对策的认可度有所提升，预估的疫情对经济的负面影响度有所下降。

此次公布的疫情影响监测结果，一则表明“信心增强”——北京市民对疫情可控的信心相比之前继续升高；二则表明“担心仍在”——近六成北京市民担心复工过程中防控工作不到位带来聚集性感染风险。虽然此次调查对象主要是北京市民，但调查结果在全国范围具有一定的代表性——当前许多地方的居民一方面抗击疫情信心不断升高，另一方面对复工复产可能带来的感染风险存有担心。

市民对疫情可控信心升高，主要原因是北京新增确诊病例数逐渐走低且在低位徘徊，如2月28日0时至24时北京市新增1例确诊病例，2月29日0时至24时新增2例。近期北京采取的防控措施是切实有效的，这得益于中央和市委市政府统一领导、统一指挥、统一行动，也得益于广大医务人员、防控人员的艰苦努力和市民的积极配合。

市民信心升高的另一个原因是，尽管疫情形势不断好转，抗疫力度仍在加强。如近日北京再次发布12条防疫通告，要求进一步层层压实“四方责任”，持续有力有序有效推进疫情防控各项工作，确保全覆盖、无死角，不折不扣贯彻落实各项防控措施。这种毫不松劲反而加劲的态度，有利于坚决遏制疫情蔓延势头，有利于最终战胜疫情。

普通市民虽不是抗疫一线战士，却是整个抗疫工作的强大后盾。市民对疫情可控信心不断提升，不仅是对前方医务人员、防控人员的极大支持与鼓励，对确诊患者、疑似患者和隔离人群也是巨大的信心支撑。这种持续增强的信心，还有利于推动市民继续配合疫情防控工作，严格执行测体温、戴口罩、信息登记、减少外出等规定，对早日战胜疫情大有裨益。

这种信心除了有助于抗疫，也有利于企业有序复工复产。企业何时复工复产以及如何复工复产，取决于疫情防控工作进展和成效，一定程度上也取决于公众对疫情防控的信心。当一些企业看到公众对抗疫信心越来越高，复工复产积极性也会不一样；而在确保安全前提下，企业复工率不断提高，有利于降低疫情对经济的不利影响。所以，公众信心是战胜疫情、推动复工复产的强大动力。

同时也要看到，不少人对复工复产可能带来的聚集性感染风险感到担心，也是正常的反应。其实，这种担心也是一种战“疫”动力，有助警示包括用人单位在内的各层级防控体系加强对疫情的有效预防。

对于复工复产可能带来的聚集性感染风险，中央和各地政府都在不断提醒并采取有力措施。比如，针对商务楼宇内企业和人员较多、感染风险较高的情况，北京市城市管理综合行政执法局、市住房和建设委员会、市应急管理局等五部门印发通告，对在商务楼宇内办公单位提出降低人员集中度、分流乘坐电梯、实施分散就餐、明确防疫责任人和专职防疫人员等十项要求。广州市商务局出台专门工作指引，要求商贸企业、商务楼宇复业须符合防控机制到位、员工排查到位、设施物资到位、内部管理到位、宣传教育到位、安全生产管理到位等“六个到位”条件。

“民有所忧，政有所为”，公众的担心和政府作为高度一致，从另一个角度体现了公众参与疫情防控的成效。