美国首次公布新冠病毒感染死亡病例

美国华盛顿州卫生官员2月29日说，该州一名新冠病毒感染病例死亡。这是美国首次公布新冠病毒感染死亡病例。华盛顿州当天宣布进入“紧急状态”并称将动用一切必要资源应对疫情。

华盛顿州卫生官员在当天举行的发布会上说，这名死亡病例是居住在该州金县的一名50多岁男子，之前因“严重呼吸道疾病”前往某医疗中心就诊，随后被确认新冠病毒检测结果呈阳性。目前，尚不清楚这一病例是如何感染新冠病毒的。

据悉，当地一家护理机构有50多人出现呼吸系统症状，目前正在接受新冠病毒检测。华盛顿州州长杰伊·英斯利当天宣布该州进入紧急状态。他要求州政府采取积极措施确保该州居民健康和安全，动用一切必要资源应对疫情，在需要时可动用华盛顿州国民警卫队。

美国总统特朗普此前任命副总统彭斯负责牵头协调美国政府各部门应对新冠病毒疫情。彭斯2月28日说，美方已确诊61例新冠病毒感染病例。目前，美国本土确诊病例主要分布在西海岸几个州，其中华盛顿州于上月报告了美国首例新冠病毒感染病例。（吴晓凌）