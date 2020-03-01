2月28日，国务院联防联控机制印发《关于进一步落实分区分级差异化防控策略的通知》（以下简称《通知》），就进一步指导各地准确分析把握疫情和经济社会发展形势，落实分区分级差异化防控策略，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，作出部署安排。

湖北省和武汉市要全面加强疫情防控，继续实施“严格管控、外防输出、内防扩散”策略，紧紧扭住城乡社区防控和患者救治两个关键，继续实行严格的离汉离鄂通道管控措施，坚决遏制疫情扩散输出。加强力量薄弱地区防控，坚决做到应检尽检、应收尽收、应治尽治，切实提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率。

北京市要按照“外防输入、内防扩散”策略，全力做好疫情防控工作。要充分发挥严格进京管理协调机制作用，加强京津冀地区联防联控，尽最大可能切断传染源。广泛动员各方面力量参与协同防控，全面落实疫情防控期间严格进京管理若干措施，引导外地人员逐步有序返京。完善联防联控体系，强化社区防控网格化管理，坚决切断输入型传染源，全力遏制疫情扩散，确保首都安全稳定。

湖北省周边省份及浙江省、广东省、黑龙江省等重点省份要按照“外防输入、内防扩散和局部暴发、分类指导”策略，坚决遏制疫情上升势头，阻断疫情蔓延。湖北省周边省份要主动与湖北省建立省际联防联控机制，既要防止湖北省疫情向周边省份蔓延，也要做好对湖北省物资、人员援助及交通保障。

全国其他地区要以县域为单位，实施“预防为主、外防输入、内防局部扩散”策略，继续落实“四早”措施，精准检测、追踪到人、随访到户，确保重点对象登记在册，异常情况及时处置，防止疫情反弹。疫情风险较低的地方要在有防护保障情况下尽快复工复产，恢复人民群众正常生活，努力促进经济社会健康发展。其他地方要结合疫情防控分区分级有序推进复工复产。

《通知》强调，各地区要根据当前疫情防控形势和要求，突出重点、统筹兼顾、分类指导、分区施策，进一步细化实化防控措施，加强重点人群、重点场所、重点单位管控，落实各项防控技术方案。要充分发挥基层作为联防联控、群防群治关键防线作用，加强对社区防控工作的组织领导，强化基层防控人员和物资保障，夯实社区排查和防控基础，推动科学精准的防控手段向城乡社区继续下沉，健康防护知识向公众广泛普及，不断提高疫情防控的科学性、精准性、针对性。

据新华社