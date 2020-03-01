国家卫健委：2月29日0—24时新增确诊病例573例 累计治愈出院病例41625例

人民网北京3月1日电（董童）国家卫生健康于3月1日在官网发布的《截至2月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例573例，新增死亡病例35例（湖北34例，河南1例），新增疑似病例132例。当日新增治愈出院病例2623例，解除医学观察的密切接触者8620人，重症病例减少299例。

情况显示，截至2月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例35329例（其中重症病例7365例），累计治愈出院病例41625例，累计死亡病例2870例，累计报告确诊病例79824例，现有疑似病例851例。累计追踪到密切接触者660716人，尚在医学观察的密切接触者51856人。

湖北新增确诊病例570例（武汉565例），新增治愈出院病例2292例（武汉1675例），新增死亡病例34例（武汉26例），现有确诊病例32959例（武汉27700例），其中重症病例7107例（武汉6393例）。累计治愈出院病例31187例（武汉19227例），累计死亡病例2761例（武汉2195例），累计确诊病例66907例（武汉49122例）。新增疑似病例64例（武汉50例），现有疑似病例646例（武汉393例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例144例：香港特别行政区95例（出院33例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院8例），台湾地区39例(出院9例，死亡1例)。