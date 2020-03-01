黄石呼，江苏应（对口支援 19省份在行动）

本报南京2月29日电 （记者何聪、申琳）2月24日下午，3550毫升江苏省新冠肺炎康复者捐献的血浆，缓缓输进湖北黄石市20名重症、危重症患者的血管，为他们带来更多康复的希望。当天，江苏省第二批37名医疗队员抵达黄石，江苏赴黄石医疗队员已有351人。

24日上午，两辆满载南京特色美食桂花鸭的大型运输车驶离南京，这批捐赠给黄石市的食品共计1925箱、总价值126.6万元。

2月9日，接到对口支援黄石市的通知后，江苏省委和省政府主要负责同志第一时间专题研究部署，要求在全力支援武汉的同时，立刻组建支援黄石市前方指挥部和支援队，抓紧制定并实施对口支援工作方案，与黄石并肩战斗，打好疫情防控的“黄石保卫战”。随后，江苏省成立支援湖北疫情防控工作领导小组和前方指挥部，各相关部门迅速行动，建立起人员组织架构及相应工作机制，统筹省管医院、各市医疗资源。

根据黄石疫情防控工作需要，江苏紧急选派人员，在全省重点抽调呼吸科、重症医学科、感染科和院感科医务卫生人员组建支援队。2月10日下午6时前，310名医疗支援队员集结完毕，队员们是分别来自16家省管省属医院以及南京、徐州等10个设区市医院的业务骨干。江苏省援助黄石医疗队总指挥鲁翔表示：“医疗队几乎涵盖了江苏所有最好的医院，还带来了ECMO技术、呼吸支持技术、治疗技术、营养支持等，江苏的各家医院都是我们的最强后盾。”2月11日夜间，江苏对口支援医疗队抵达黄石。

江苏省卫健委一方面派医务人员支援黄石，一方面主动搭建“江苏—黄石远程医疗服务平台”，开发“江苏—黄石医疗服务在线”，组织省内6个大医院副主任以上专家组成的服务团队，轮流值守，随时远程为黄石各医院提供阅片服务。2月16日，东南大学附属中大医院影像科主任居胜红通过“江苏—黄石远程医疗服务平台”完成阅片服务。

医疗队前脚刚到黄石，满载江苏人民爱心的生活物资后脚也赶到。12日下午2点，江苏省第一批支援黄石市的生活物资，由江苏盐城东台市义工联合会捐赠的10吨大白菜、1104箱鸡蛋即运抵黄石。当天下午5时，东台市第二批37吨蔬菜，包菜、红萝卜、白萝卜、花菜……满满两大车又装车出发。

2月18日，淮安的货车司机梁玉柱听说市供销社有一批援助物资要运到黄石，他没告诉家里人，悄悄找到供销社负责人，表示自己愿意运这一趟货。这批物资包括鸡蛋、食用油、大米，以及青椒、莴苣、有机花菜等8个品种蔬菜，共计33吨。

“黄石呼，江苏应”。江苏各部门系统迅速行动，多方支援黄石市紧缺物资。江苏省红十字会从社会捐赠款中拨付1000万元至黄石市红十字会，定向用于黄石疫情防控工作。随着防疫工作持续深入，黄石移动帐篷、折叠床等物资紧缺，江苏省应急管理厅紧急抽调人员开展物资筹备，迅速筹措包括帐篷、折叠床、棉被、棉衣等共1万余件，价值400多万元，22日连夜发往黄石。南京市国资委授权南京新工集团精心组织采集一批价值500多万元的口罩和防护服等物资，星夜发往黄石市。

截至2月23日，江苏省单位和个人共向黄石市捐款3036.5万元，各市县捐赠物资25.88万件，其中有科技企业首批捐赠的数十台制氧机、普通企业爱心捐赠的大批防护服和口罩，既包括核酸检测试剂盒、呼吸机等大量急需医疗物资，又有水果、蔬菜、米油、鸡蛋等大批生活物资。

《 人民日报 》（ 2020年03月01日 04 版）