2.86万名护士支援湖北
|
截至28日，31个省份和新疆生产建设兵团
人民网北京2月29日电 （记者邱超奕）截至2月28日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例37414例，其中重症病例7664例；累计治愈出院病例39002例；累计死亡病例2835例；累计报告确诊病例79251例；现有疑似病例1418例。2月28日，湖北省以外省份共新增确诊病例4例，湖北省除武汉外其他地市新增确诊病例3例。全国累计治愈病例数与累计死亡病例数的比值进一步扩大到13.8∶1，治愈率持续上升。29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎治疗与患者康复情况。
国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，全国支援湖北的医疗力量已达4.2万人，其中护士有2.86万人，占医疗队总数的68%。护士与医生一道，为促进患者康复、提高治愈率做出了积极贡献。
北京协和医院护理部副主任郭娜补充说，此次在国家援派的医疗队中共派出5500余名重症专业护士，重症专业护士占重症医务人员总数的3/4。
北京地坛医院中西医结合科主任医师王融冰介绍，通过比较中药介入后的治疗效果，可以发现中西医结合治疗确实起到较好的作用。轻症患者用中药，可以快速改善症状，比如发热、咳嗽等；对于重症患者，不但可以改善这些症状，对血氧饱和度等也有一定改善。2月27日，清肺排毒汤已在10个省份的66个定点医疗机构使用，纳入观察的1183例病例中，有640例出院，457例症状改善。此外，中医康复治疗对于改善患者生活质量和远期预后都很有好处。国务院联防联控医疗救治组组织专家制定了《新冠肺炎患者恢复期中医康复指导建议》，给患者提供药物帮助、生活指导、情志调节、体能恢复、呼吸经络训练等中医康复指导。
《 人民日报 》（ 2020年03月01日 02 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn