2.86万名护士支援湖北

截至28日，31个省份和新疆生产建设兵团

累计治愈出院病例首超现有确诊病例

数据来源：国家卫健委

制图：蔡华伟

人民网北京2月29日电 （记者邱超奕）截至2月28日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例37414例，其中重症病例7664例；累计治愈出院病例39002例；累计死亡病例2835例；累计报告确诊病例79251例；现有疑似病例1418例。2月28日，湖北省以外省份共新增确诊病例4例，湖北省除武汉外其他地市新增确诊病例3例。全国累计治愈病例数与累计死亡病例数的比值进一步扩大到13.8∶1，治愈率持续上升。29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎治疗与患者康复情况。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，全国支援湖北的医疗力量已达4.2万人，其中护士有2.86万人，占医疗队总数的68%。护士与医生一道，为促进患者康复、提高治愈率做出了积极贡献。

北京协和医院护理部副主任郭娜补充说，此次在国家援派的医疗队中共派出5500余名重症专业护士，重症专业护士占重症医务人员总数的3/4。

北京地坛医院中西医结合科主任医师王融冰介绍，通过比较中药介入后的治疗效果，可以发现中西医结合治疗确实起到较好的作用。轻症患者用中药，可以快速改善症状，比如发热、咳嗽等；对于重症患者，不但可以改善这些症状，对血氧饱和度等也有一定改善。2月27日，清肺排毒汤已在10个省份的66个定点医疗机构使用，纳入观察的1183例病例中，有640例出院，457例症状改善。此外，中医康复治疗对于改善患者生活质量和远期预后都很有好处。国务院联防联控医疗救治组组织专家制定了《新冠肺炎患者恢复期中医康复指导建议》，给患者提供药物帮助、生活指导、情志调节、体能恢复、呼吸经络训练等中医康复指导。

《 人民日报 》（ 2020年03月01日 02 版）