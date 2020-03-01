北京再发十二条通告严格疫情防控 要求层层压实“四方责任”

本报北京2月29日电 （记者贺勇）首都疫情防控工作事关全局、责任重大。28日，北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室再发12条防疫通告，要求进一步层层压实“四方责任”，持续有力有序有效推进疫情防控各项工作，确保全覆盖、无死角，不折不扣贯彻落实各项防控措施。

通知要求，各单位对目前滞留在湖北等疫情高发地区的人员，要逐一联系，明确未经允许暂不返京的要求。对其他地区进（返）京人员，严格督促落实居家或集中观察14天有关规定，并配合居住地社区（村）做好防控工作，不得安排未完成居家或集中观察14天人员返岗工作。来自或去过离境国家疫情严重地区的入境人员，到京后应居家或集中观察14天，严防疫情输入风险。

同时，要加强人员聚集的商务楼宇、商住混用楼宇以及工业企业疫情防控工作，在人员密集的大型商务楼宇推行“双楼长”制，由属地街道、物业管理单位责成专人担任“双楼长”，共同负责。在高校疫情防控方面，教育主管部门、各高校要进一步严明纪律，重申学生不返校纪律要求，对已返京学生要摸清底数，密切跟踪，强化管理。中央和国家机关及所属事业单位、北京市各级党政机关及所属事业单位继续实施错峰上下班措施，鼓励其他在京单位选择合适的时间错峰上下班。

《 人民日报 》（ 2020年03月01日 02 版）