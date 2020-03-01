孙春兰率中央指导组考察强调：以科研攻关推动一线防控救治

新华社武汉2月29日电 （记者胡浩、赵文君）为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，29日下午，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组来到军事医学前方专家组驻地和华中科技大学，考察疫情防控科研攻关情况，强调要以一线疫情防控救治为导向，坚持科研攻关与临床救治、防控实践紧密结合，不断提高防控救治能力。

有关专家介绍了有效药物筛选和临床试验、抗病毒疫苗研发、智能体温检测、辅助医学影像、免疫应答等科研攻关情况。孙春兰对科研人员夜以继日开展科研攻关表示感谢，并详细询问了研发进展和存在的困难。她指出，疫情发生以来，我国科研人员做了大量工作，在较短时间内分离出新型冠状病毒并找到病原体，研制出核酸检测试剂盒，筛选出临床有效的中药西药和诊疗方法，为快速诊断、科学防治赢得了宝贵时间。

孙春兰强调，要坚持把维护人民群众生命安全和身体健康放在第一位，急防控所急，为科研攻关开通绿色通道，重点在病毒溯源、传播机理、医疗救治、药物筛选、疫苗研发等方面加大攻关力度，加快筛选研发具有较好临床疗效的药物，发挥中医药特色优势，不断完善诊疗方案并加强救治指导，依靠科学武器战胜疫情。

《 人民日报 》（ 2020年03月01日 02 版）