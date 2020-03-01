冲锋在一线 用心到极致(来自疫情防控一线的报道)

陈静个头不高，看上去还有几分柔弱，但双眼炯炯有神，十分干练。平时挺和气的她，一到重症病房，这位47岁的“大姐大”立马变得不苟言笑。

她有多严厉？穿戴防护服、隔离服、面罩、护目镜等大大小小几十道程序，不论是医生还是护士，她对每一个人都严防死守，有一道程序不符合标准，她这一关就过不了。

她有多“唠叨”？医护人员进入病房前的每一道洗消程序，每一个防护要求，她天天讲，嗓子都“冒烟”，“每天讲2遍不够，我就讲200遍！”

1月24日，除夕，凌晨4点多，陈静突然被一阵急促的手机振动惊醒：她务必在1小时内上报支援武汉的护士名单。

本次任务非同寻常，必须“速断速决”。她首先把自己“框”进名单，自己是护士长，经验又最丰富，2014年，她远赴非洲利比里亚抗击埃博拉疫情；2018年，她随和平方舟号医院船，执行为期8个多月的“和谐使命—2018”任务。这位有31年军龄的老兵，再次站到了疫情防控一线，成为军队支援湖北医疗队队员、火神山医院重症病房一科护士长。

她理所当然是冲锋陷阵“第一人”。知妻莫若夫，曾在武汉上大学的爱人在一旁轻声地说，“以前都是出国为别人，这次是为咱‘家人’。我支持你！”陈静听了好生感动，她在脑海中迅速确定了人选，逐一打电话通知。

抵达武汉后，陈静带着团队接手了重症病房。护理工作需要日夜守护患者，直面病毒的风险很大。一次，在为一位发热患者清理喉咙时，患者咳出的痰液溅在了陈静的防护面具上。她没有本能地一躲，而是耐心地清理了污物。在给另一位患者喂饭时，患者突然呕吐起来，陈静一边安抚一边拿出床下的脸盆，倒上温水，一点点为患者擦拭干净。尽管病人很虚弱，但依然伸出大拇指为她点赞。

“明天，谁跟我上？”如今，科室姐妹们早已习惯陈静的这句口头禅，这句话蕴含着太多的信任和重托，大家都知道老护士长肯定会带头冲在最前面，倾尽全力投入一场场战斗，把那些被病毒折磨的重症患者救回来。

《 人民日报 》（ 2020年03月01日 01 版）