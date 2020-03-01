这次抗击新冠肺炎疫情，是对国家治理体系和治理能力的一次大考。赢得这次大考，要求我们既立足当前科学精准打赢疫情防控阻击战，更放眼长远从体制机制上创新和完善重大疫情防控举措，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话中，强调要总结经验、吸取教训，深入研究如何强化公共卫生法治保障、改革完善疾病预防控制体系、改革完善重大疫情防控救治体系、健全重大疾病医疗保险和救助制度、健全统一的应急物资保障体系等重大问题，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。

提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平，必须抓住制度建设这个根本，强化制度保障。要改革完善疾病预防控制体系，健全公共卫生服务体系，优化医疗卫生资源投入结构，加强公共卫生队伍建设，持续加强全科医生培养、分级诊疗等制度建设，完善公共卫生重大风险研判、评估、决策、防控协同机制。要改革完善重大疫情防控救治体系，健全重大疫情应急响应机制，完善突发重特大疫情防控规范和应急救治管理办法，健全优化重大疫情救治体系，建立健全分级、分层、分流的传染病等重大疫情救治机制。要健全重大疾病医疗保险和救助制度，探索建立特殊群体、特定疾病医药费豁免制度，实现公共卫生服务和医疗服务有效衔接。要健全统一的应急物资保障体系，优化重要应急物资产能保障和区域布局，健全国家储备体系，建立国家统一的应急物资采购供应体系。要构建系统完备、科学规范、运行有效的疫情防控法律体系，全面加强和完善公共卫生领域相关法律法规建设，强化公共卫生法治保障。

要清醒看到，这次疫情警醒我们必须补齐公共卫生短板。“野味产业”对公共卫生安全构成了重大隐患，必须坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场和贸易，坚决革除滥食野生动物的陋习，从源头上控制重大公共卫生风险。必须系统梳理国家储备体系短板，科学调整储备的品类、规模、结构，提升储备效能。

“徒法不足以自行”。把制度优势转化为治理效能，把制度意识转化为治理水平，才能充分释放制度威力。提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平，必须增强忧患意识，时刻保持如履薄冰的谨慎、见叶知秋的敏锐，既要高度警惕和防范自己所负责领域内的重大风险，也要密切关注全局性重大风险，第一时间提出意见和建议；必须提高制度执行力，严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作，充分发挥制度指引方向、规范行为、提高效率、维护稳定、防范化解风险的重要作用；必须提高工作本领，增强综合能力和驾驭能力，学习掌握自己分管领域的专业知识，使自己成为内行领导，增强狠抓落实本领，积极担当作为、勇于攻坚克难，以钉钉子精神做实做细做好各项工作。

恩格斯说过，“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。”中华民族是一个善于从灾难中总结经验和教训、汲取智慧和力量的民族。在经历了这场磨难之后，我们必将变得更加坚强、更加不可战胜。让我们更加紧密地团结在中国共产党周围，团结在以习近平同志为核心的党中央周围，万众一心，满怀信心，继续朝着全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的目标奋勇前进！

《 人民日报 》（ 2020年03月01日 01 版）