齐鲁情漫大别山:山东省支援黄冈战“疫”纪实

来源：湖北日报

尽遣精锐，山东609位白衣战士驰援黄冈

突如其来的新冠疫情，让相隔千里的沂蒙山和大别山连在一起。

1月25日，农历正月初一。接到党中央指令后仅20个小时，山东省首批医疗队就星夜赶赴黄冈市疫情防控一线。

2月10日，山东省委常委会会议专题研究对口支援黄冈市工作，决定成立以省委副书记杨东奇为指挥长、副省长孙继业为副指挥长的对口支援黄冈市疫情防控前方指挥部。指挥部由山东省委新冠肺炎疫情处置工作领导小组统一指挥，在省委常委会领导下工作。

2月11日，孙继业率山东省第9批援助湖北医疗队107名医务人员和前方指挥部先遣队抵达黄冈。

2月13日，杨东奇率山东省第10批援助湖北医疗队123名医务人员和前方指挥部抵达黄冈。

他们抵达后，一直坐镇黄冈。除直接协调指挥山东前后方工作，还深入黄冈下辖黄梅、团风、浠水、蕲春、武穴5个县市调研，当场解决具体问题。

一个月来，山东尽遣精锐，连续派出12批医疗队共计1797名医务人员奔赴湖北，其中4批609名队员支援黄冈。

攻坚克难，战“疫”黄冈小汤山医院

1月26日凌晨2点，山东首批医疗队137名队员到达黄冈市区。

当时，黄冈是除武汉之外疫情最严重的城市。然而，白衣战士们发现，抗疫的“战场”尚待开辟。

由于医疗资源不足，当地紧急启用还未完工的大别山区域医疗中心，将其改建为黄冈“小汤山医院”。山东医疗队主动请缨，全员参与设计、改造、清扫、规整，仅用不到30个小时就开辟出100张床位的感染隔离病房，其中ICU床位18张。

1月28日晚11点，医疗队迎来首批新冠肺炎患者。

“那是我们救治能力最紧绷的时候。山东医疗队的到来，极大缓解了压力。”黄冈市市长邱丽新说。

为提高救治效果，山东医疗队成立由重症、呼吸、护理等专家组成的专家组，因人施策，制订个性化中西医结合诊疗方案。他们制定ICU收治标准与流程，统一药物方案和非药物措施，重点加强对重症患者的救治。截至2月24日，累计救治患者385人，治愈193人。

除了高超的医疗技术，山东医疗队更带来不怕吃苦、踏实严谨的工作作风和关爱患者的医者仁心。

大别山区域医疗中心没有取暖设备，头几个晚上，习惯了冬日室内温暖如春的山东医务人员被冻得透心凉。刚开始防护物资缺乏，医务人员穿上厚重、不透气的防护服，只能保持不吃饭、不喝水、不上厕所的状态。下沉到5个县市的医务人员面临条件更为艰苦。然而，没有一名队员叫苦，他们以特别能战斗、特别能奉献的作风，攻坚克难、一往无前。

隔着面罩和常常布满雾气的护目镜，隔不开关切的眼神；有些农村老年患者语言不通又不识字，就用抚慰的动作去交流。隔离区的患者没有家属陪护，山东医护人员就是亲人，照顾生活，安慰心灵，他们省下自己的水果、牛奶、鸡蛋，带给患者增加营养。

齐鲁大地的白衣天使们，带来的是泰山一般的深情。

多方关爱，长远提升防控能力

国家“一省包一市”援助方案出台后，山东第一时间制定对口支援方案，社会各界踊跃捐助，驰援黄冈。

截至2月25日，山东向黄冈直接捐赠资金已达5.32亿元。

其中，支援大别山区域医疗中心疫情防控，捐赠3200万元；支援黄冈市区和5个县市建设100张床位的ICU病房，购置5辆负压救护车，捐赠1亿元；2月25日，山东省决定再捐赠4亿元，帮助黄冈建设专门医院和疾控中心安全防护二级实验室等项目，长远提升疫情防控能力。

除资金外，山东还向黄冈捐赠价值约500万元的医疗物资、价值73万元的两台新冠肺炎核酸检测关键设备，以及超过400吨的蔬菜、水果、鸡蛋等农副产品。

对山东给予的支援和帮助，黄冈人感恩、铭记。第一位走出大别山区域医疗中心、由山东医疗队治愈的确诊患者用一句“谢谢山东人”表达感谢。2月24日，已连续工作31天的山东首批医疗队队员到罗田县轮休，当地群众自发热情欢迎。

截至2月27日24时，黄冈连续5天新增确诊病例为零。

省人大常委会副主任、黄冈市委书记记刘雪荣表示，要把山东人民无私支援转换为强大精神动力，在党中央和省委坚强领导下，发扬老区精神，坚决打赢疫情阻击战。