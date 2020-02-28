国家卫健委：将对一线医务人员“战地表彰”
人民网北京2月28日电 （记者孙博洋）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。在发布会上，中央指导组成员、国家卫生健康委主任马晓伟表示，将评选表彰一批全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体和先进个人。
马晓伟表示，近日，经党中央批准，卫生健康委将与人社部、国家中医药管理局联合评选表彰一批全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体和先进个人，表彰将向基层一线、向高风险岗位倾斜。
“这次表彰更多体现出‘战地表彰’特点，不等到战疫取得最后胜利再进行表彰。”马晓伟说，这是第一批表彰，还要陆续开展表彰工作，激励广大医务人员保持强大战斗力、昂扬斗志和旺盛精力，持续健康投入到工作中。
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