筑牢“前沿阵地” 国家卫健委：从四方面开展社区防疫工作

人民网北京2月28日电 （李轶群）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。在发布会上，中央指导组成员、国家卫生健康委副主任于学军表示，社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散的前沿阵地，从四个方面来夯实湖北省社区防疫工作，巩固防疫成果。

于学军说，首先，研究提出一系列社区防控具体措施，及早控制传染源，阻断传播途径。例如，对“四类重点人群”实行“五包一”管理模式，四类重点人包括确诊患者、疑似患者、发热人员和密接人员，实行“五包一”即一个社区干部、一个社区网格员、一个社区医务人员、一个社区民警、一个志愿者，五个人从不同角度帮助一个重点人员，对小区实施封闭管理、网格化管理。

其次，通过组建社区防控小分队，指导督促地方落实防控措施。国家卫生健康委选派疾控和社区专家与当地同志一起组成社区防控小分队，下沉到街道、社区。通过答疑解惑、巡回指导，推动落实属地责任，及时发现问题线索，同时总结经验和做法，帮助基层社区进一步落实防控措施。另外，国家卫生健康委还从湖北以外的其他省（区、市）选派300多名实验室检测人员、环境卫生与消毒等方面的专业人士，协助湖北省、武汉市开展实验室的核酸检测，对重点场所、特殊场所、公共场所的清洁、消毒、通风进行检查指导。

第三是组织多方力量，运用互联网和大数据技术，开展流行病学调查（简称流调），这是传染病防控关口前移的基础性、源头性工作。湖北省、武汉市组织多方力量，运用现代技术，开展流调工作，取得很好的成效，对制定整体的防控措施起到了重要的支持作用。国家卫生健康委从湖北以外的省（区、市）选派了400多名流调人员，帮助指导湖北省特别是武汉市开展流调工作，为实现精准防控创造环境。

第四是加大技术指导和科普宣传力度，提升公众健康和自我保护意识。组织相关专家，编写新冠肺炎基层防控指导意见，对居委会、隔离点、社区卫生服务中心等各个防控单元提出科学规范的指导意见和技术规范，对特定场所、特定人群的防控提出有针对性的指导意见。

于学军表示，下一步将充分调动群众自我管理、自我服务的积极性，进一步将关口前移，将社区作为疫情防控的战斗堡垒，巩固来之不易的成果。