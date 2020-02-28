国家卫健委：因防控不到位导致疫情反弹将严肃处理

人民网北京2月28日电 （记者孙博洋）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。在发布会上，中央指导组成员、国家卫生健康委副主任于学军就复工复产中过程中的疫情防控相关问题进行了回应。

于学军表示，世界卫生组织对中国疫情防控工作给予了积极评价，但现在还不能盲目乐观，疫情还依然严峻复杂，还有卷土重来的风险。

他表示，目前已经有多个省份下调了应急响应级别，有关省份按照传染病防治法和突发公共卫生事件应急条例等，结合本地实际情况适时调节应急响应级别，做到分区分级精准防控，有序复工复产复学。

于学军认为，各地陆续下调应急响应级别，意味着逐步取消相关限制，复工复产复学意味着大量人口要跨区流动，由此给防控工作带来挑战和压力。

“交通限制取消以后，在交通运输过程中，产生疫情传播风险会加大；复工复产复学以后，人员聚集性传播风险会加大；劳务输入大省疾病输入性风险会加大。今后的防控任务更艰巨，提出了更高要求。”他说。

于学军认为，可以用“三个转变”概括防控策略的调整，从“静态管理”向“动态管理”转变，从全国“统一要求”向各地“分区分级”转变，从“社会防控”向“精准防控”转变。

于学军表示，下一步，为了确保复工复产复学过程中不出现疫情反弹，国家卫生健康委将组织督导组，对各省（区、市）预案制定情况、医疗救治力量准备情况、有关保障供应储备情况进行督导。在复工复产复学过程当中，如果出现因为防控措施不到位而引发疫情反弹，将严肃处理。