国家卫健委：零增长并非零风险 疫情防控形势依然严峻
人民网北京2月28日电 （李轶群）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。在发布会上，国家卫生健康委新冠肺炎疫情应对处置工作专家组组长梁万年表示，零增长并不等于是零风险，目前中国的疫情防控形势依然严峻复杂，还有很大不确定性，仍面临着反弹的巨大压力，不能盲目乐观，防控工作丝毫不能放松。
数据显示，全国除湖北以外的其他省市，疫情一直持续向好。新增报告病例数快速下降，病死率从2月12日以来一直稳定在0.5%到0.8%之间。2月27日，24个省份和兵团均无新增确诊病例。
梁万年表示，武汉市是这次疫情的流行中心，也是最严重地区，目前疫情快速上升趋势已得到遏制，表现在每日新增确诊病例数下降，每日新增疑似病例数下降，重症、危重症病例占确诊病例比例下降，病死率下降，这四个下降充分表明疫情正在得到有力控制。
全国除湖北以外的其他省市，疫情一直持续向好。梁万年表示，新增报告病例数快速下降，每日新增确诊病例数从最高峰的2月3日890例下降到9例，新增治愈出院病例数从2月12日开始连续16天超过了新增确诊病例数，现有重症病例占比保持稳定，现在是10.3%。病死率从2月12日以来一直稳定在0.5%到0.8%之间。2月27日，24个省份和兵团均无新增确诊病例。
梁万年认为，目前湖北省和武汉市仍然是疫情的中心，湖北以外的省份仍然要严格防范可能出现的情形，尤其是随着人口流动增加，各地陆续复工复产，一些地区可能面临疫情反弹。下一步，还要坚决做好疫情防控工作，同时也要平衡好社会经济发展和疫情防控工作的关系。
他说，武汉市要继续实行“外防输出、内防扩散、强化救治、群防群控”策略，继续维持和做实做细现行防控措施，包括严格管控离汉通道，狠抓社区防控，坚持“四集中”原则，狠抓医疗救治，降低病死率。同时，武汉要强调轻症病人管理和治疗，防止轻症病人转重。
“全国其他地区建议实施‘预防为主、外防输入、内防局部扩散’策略，重点以县域为单位，根据风险评估等级，即高、中、低分区采取相应防控策略，平衡好疫情防控和经济社会发展。”梁万年说。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn