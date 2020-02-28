国家卫健委：零增长并非零风险 疫情防控形势依然严峻

人民网北京2月28日电 （李轶群）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。在发布会上，国家卫生健康委新冠肺炎疫情应对处置工作专家组组长梁万年表示，零增长并不等于是零风险，目前中国的疫情防控形势依然严峻复杂，还有很大不确定性，仍面临着反弹的巨大压力，不能盲目乐观，防控工作丝毫不能放松。

数据显示，全国除湖北以外的其他省市，疫情一直持续向好。新增报告病例数快速下降，病死率从2月12日以来一直稳定在0.5%到0.8%之间。2月27日，24个省份和兵团均无新增确诊病例。

梁万年表示，武汉市是这次疫情的流行中心，也是最严重地区，目前疫情快速上升趋势已得到遏制，表现在每日新增确诊病例数下降，每日新增疑似病例数下降，重症、危重症病例占确诊病例比例下降，病死率下降，这四个下降充分表明疫情正在得到有力控制。

全国除湖北以外的其他省市，疫情一直持续向好。梁万年表示，新增报告病例数快速下降，每日新增确诊病例数从最高峰的2月3日890例下降到9例，新增治愈出院病例数从2月12日开始连续16天超过了新增确诊病例数，现有重症病例占比保持稳定，现在是10.3%。病死率从2月12日以来一直稳定在0.5%到0.8%之间。2月27日，24个省份和兵团均无新增确诊病例。

梁万年认为，目前湖北省和武汉市仍然是疫情的中心，湖北以外的省份仍然要严格防范可能出现的情形，尤其是随着人口流动增加，各地陆续复工复产，一些地区可能面临疫情反弹。下一步，还要坚决做好疫情防控工作，同时也要平衡好社会经济发展和疫情防控工作的关系。

他说，武汉市要继续实行“外防输出、内防扩散、强化救治、群防群控”策略，继续维持和做实做细现行防控措施，包括严格管控离汉通道，狠抓社区防控，坚持“四集中”原则，狠抓医疗救治，降低病死率。同时，武汉要强调轻症病人管理和治疗，防止轻症病人转重。

“全国其他地区建议实施‘预防为主、外防输入、内防局部扩散’策略，重点以县域为单位，根据风险评估等级，即高、中、低分区采取相应防控策略，平衡好疫情防控和经济社会发展。”梁万年说。