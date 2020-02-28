国家卫健委：武汉开展“四类人员”拉网式排查

人民网北京2月28日电 （记者孙博洋）今日，国务院新闻办公室在湖北武汉举行新闻发布会。在发布会上，中央指导组成员、国家卫生健康委主任马晓伟表示，中央指导组督促武汉市开展确诊患者、疑似患者、一般发热患者和密切接触者“四类人员”拉网式排查。

马晓伟表示，从中国疾病控制中心和全国各地疾控机构选派近千人支援武汉，开展流调和防控工作，派出13个专家组蹲点指导、快速评估。发挥了国家、地方和第三方机构力量，调派3个移动P3实验室，组织各地疾控机构、实验室检测人员指导湖北各市县检测工作，将核酸检测能力从每天300人份提高到2万人份，从采样送检到反馈结果时间从2天缩短到4-6小时，做到“应检尽检，即送即检”。

“为了解决患者‘收治难’问题，千方百计增加床位供给。中央指导组指导武汉市改造扩容定点医院，一个月内就将新冠肺炎收治床位从5000多张增加到23000张，其中重症床位达到9000张。在武汉市区各级政府的努力下，将一批体育馆、会展中心、培训中心等改造成方舱医院和隔离收治场所，新建16家方舱医院。目前开放床位13000多张，每天治愈出院人数大大超过新增病例数。”他说。

马晓伟介绍，疫情发生以来，湖北累计确诊病例近66000人，其中有相当比例重症患者，这大大超出了湖北日常医疗服务能力。由于都是传染病患者，不能采取伤员向外地转运的办法，全国分担医疗压力的做法不适用，从全国调派优秀医务人员驰援湖北。

他说，目前各地共选派330多支医疗队、超过4万名医务人员，其中，重症医学科、感染科、呼吸科、循环内科和麻醉科等专业人员达到了15000多人。

马晓伟还介绍，国家医疗队在武汉整建制接管病房，采取“以院包科”“以省包科”等模式，将重症收治床位扩展到9000张，累计收治重症、危重症患者7000多人。组建院士巡诊团队，成立联合专家组，6次修订优化救治方案，落实专家会诊、24小时报病危、死亡病例讨论、重症巡诊等制度，组织插管小分队，推广中医药临床使用。

“目前定点医院收治的重症患者转归为治愈的占比从14%提高到了64%。全国累计治愈出院患者已经超过36000人。”他说。