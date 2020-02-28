日本医疗学会向中国医疗机构捐赠防疫物资

北京新康公益基金会27日通报称，日本医疗学会通过该基金会向中国捐赠10000只N95医用口罩，总价值354.4360万日元，用于支持湖北省、北京市等地区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防疫工作。

北京新康公益基金会、全国卫生产业企业管理协会药品与医疗器械医学转化分会、北京市正大慈善基金会、国际健康发展联合会通过前期共同沟通与努力，接受了日本医疗学会无偿捐赠的10000只日本兴研公司N95防护口罩，用于支援中国新型冠状病毒抗疫一线地区医护人员。

目前，这批捐赠物资在北京市正大慈善基金会的协助下顺利完成了通关和接收，北京新康公益基金会即刻安排这批物资发往北京医院、中日友好医院、北京大学人民医院、北京大学首钢医院、民航总医院、湖北省中西医结合医院、江苏省人民医院等医疗机构。

日本医疗学会会长大朏直人先生和理事森勇先生表示，疫情当前，中国的医疗资源处于紧缺状态，他们希望尽自己的一份力量，帮助中国战胜新冠肺炎疫情。

北京新康公益基金会联合表示，此次医用物品捐赠是对中日两国民间友谊的印证，也坚定了中日双方携手共抗疫情的决心。