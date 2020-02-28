坚持首善标准 强化责任担当

北京市西城区紧紧围绕首都核心功能区特殊定位和“四个服务”特殊使命，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为新的起点，持续强化以绝对忠诚、责任担当、首善标准为主要内容的红墙意识，倾心锻造守初心、担使命的卫生健康监督执法队伍，铸牢卫生健康监督防线，促进全区卫生健康行业可持续发展。

一、着眼绝对忠诚，坚持政治育人

没有高素质的监督执法队伍，就无法担负起党和人民赋予的神圣职责与使命。特殊的环境和特殊的功能定位，练就特殊的精神与特殊的品格。西城区是党中央办公所在地，人民大会堂、中南海、国家大剧院等，一个个特殊的符号与标志，既让西城党政军民学倍感骄傲，也让西城广大干部群众深深体会到责任重大。在西城区委区政府的领导下，西城区卫生健康委坚持把培养绝对忠诚的卫生健康监督员摆在第一位。

（一）坚持以党的创新理论塑造人。坚持在理论学习教育的广度和深度上下功夫。西城区卫生健康监督所党总支在每月组织一次理论集中学习的基础上，以支部为单位组织专题研讨工作，开展“红墙意识”、“铸忠诚、勇担当、创佳绩”等大讨论，做到事先准备、事后存档，交流有发言提纲、研讨有心得体会；补充购置大量党建书籍，引导大家从政治立场、政治站位、政治觉悟、政治视角、政治敏感等方面，充分认识政治素质的内涵，坚定马克思主义的政治信仰。近三年来，党总支组织开展党的十九大和十九届四中全会精神等集中学习研讨39次，参加上级组织举办的政治理论培训班12人次。全区卫生健康监督执法人员全部按时完成学习强国、干部教育网、国家卫生监督平台等下达的理论学习任务，理论根基进一步得到夯实。

（二）坚持以严格的规章制度管住人。制度建设具有根本性。着眼培养绝对忠诚的卫生健康监督执法队伍，西城区发挥制度在管理中的独特优势，依据公务员法和国家卫生健康法律法规以及人事管理制度，整理完善《西城区卫生健康监督所党总支制度汇编》，共修订完善制度17项，增加制度5项。同时，党总支与所属各党支部、各支部与全体监督执法人员分别签订《党支部工作目标责任书》《党风廉政建设责任书》《行风建设责任书》，使全体监督执法人员始终做到心中有党，心有戒尺，心有敬畏。

（三）坚持以优秀的传统文化培养人。在精神文化建设方面，以价值观为核心，确定了“廉洁执法、勤政为民”为所训；以精神风貌为动力，确定了《卫生健康监督员之歌》为所歌，展现卫生健康监督精神风貌；以廉政为引导，加强廉政教育。在物质文化建设方面，统筹办公环境和布局，利用墙面进行监督文化宣传，对监督所制度、各科室职能、业务流程等进行公示，规范监督员着装风纪，彰显监督执法庄严。以内部刊物为媒介，宣传卫生健康监督实绩，将卫生健康监督所训、理念等在监督所官方网站上公示，建立监督员风采、两会专栏、争先创优专栏、政务公开专栏。持续开展学习月、主题征文演讲、党日学习实践、文化建设展览、廉政风险防范、创先争优评比等“七个一次”文化建设活动，将履职尽责、爱岗敬业先进同志的事迹拍摄成《肩膀》、《扫雷》等微电影，推送到卫健系统百姓宣讲团，三年来共在中国文明网发表相关博客、转发微博4000多篇，使监督执法人员的文明素养实现新的提升。

二、着眼责任担当，坚持实践育人

健康是促进人类全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。在践行执法为民、护卫健康宗旨中，西城区坚持在查处卫生行业违法违规行为和大案要案，在日常卫生监督和专项检查的实践中，培养和造就高素质的卫生健康监督执法人员，不断筑牢全区医疗卫生、公共卫生的“安全防线”。

（一）坚持在完成重大政务国务活动保障任务中锻炼提高。党和国家的许多重大政务国务活动都在西城属地举办，既对卫生监督执法工作提出了高标准、严要求，也是锻炼监督执法队伍、提高监督执法人员能力素质的重要机遇。以2019年新中国成立70周年庆祝活动为例，区监督所除了承担外围保障任务外，直接参加群众游行、联欢及保障工作的同志就多达13名。仅2019年，区卫生健康监督执法人员参与全国两会和全市街乡吹哨、部门报到、扫黑除恶专项整治、12345接诉即办等重点任务和重大会议保障就达到人均10次左右。卫生健康监督保障能力素质在急难险重任务保障中得到明显提升。

（二）坚持在多部门联合监督执法中锻炼提高。按照国务院办公厅《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》和北京市的有关要求，围绕建立医疗卫生行业综合监管机制，西城区卫生健康委结合行业特点，牵头召集区公安分局、区生态环境局、区网信办、区市场监督管理局、区城管执法监察局、区市政管理委员会、区水务局及各街道办事处等部门和机构，进行专题会商，卫生健康监督执法人员参与市场、公安、环保、水务、文旅等多部门的联合执法行动，通过执法信息共享、执法标准互通，既加强了部门之间的联动协作，也让卫生健康监督执法人员学习了其他部门的执法经验，弥补了工作短板。充分发挥综合监管的作用，提高监管工作实效。

（三）坚持在适应新的监督执法环境中锻炼提高。随着放管服改革、优化营商环境和“双创”的加速推进，新兴业态越来越多，信息化手段越来越先进，信用体系建设不断推进，让卫生监督执法工作面临新的挑战和机遇。近几年来，西城积极推进行政执法公示、全过程记录、法制审核三项制度改革，积极参与市区社会信用体系建设，加快推进信息归集共享。为进一步促进市场主体依法诚信经营，区监督所积极配合区市场监管局，将全所行政处罚信息、高频次被投诉举报且查证属实的单位信息作为主要推送内容，定期登录“西城区企业监管信息共享平台”进行数据推送。仅2019年度，就向平台推送拟实行联合惩戒的行政处罚信息250条。监督执法人员也在依法开展监督执法的过程中，提高了公平公正公开执法的能力水平。

三、着眼首善标准，坚持服务育人

法律法规既是最后防线，也是基本底线。在监督执法实践中，区监督所时刻保持服务党中央的政治自觉性，始终把服务中央、服务百姓作为第一要务，全力保障城市安全运行与社会和谐稳定。针对驻区中央单位因历史遗留等特殊原因导致的违法行为，区卫生健康委和区监督所本着处罚与教育相结合的原则，以加快整改、维护百姓健康为第一要务，坚持领导亲自带队，开展现场核查和服务工作。

（一）加强上门服务。结合推进服务型政府建设，区监督所摒弃“重审批、轻管理，重处罚、轻监管”的旧观念，努力消除“一批了之、一罚了之”现象。近两年，先后对3个国家部委完成二次供水卫生许可的全程协助及一对一指导，确保卫生许可快速办结，助推了辖区百姓饮用水卫生安全。

（二）开展技术服务。积极回应属地人民群众所想、所盼、所急。依托双随机抽查模式，聚焦发生频率较高的卫生问题及隐患，对整改难度大的重点问题进行梳理，建立重点问题清单，督促经营单位进一步明确整改计划、整改措施和整改时限，同时狠抓整改进度，确保按时整改到位。针对老旧供水设施改造困难的问题，区监督所坚持从服务百姓、保证民生出发，坚持加大监管力度和频次，约见约谈供水单位，提升其主体责任意识。同时，牵头组织房管、街道办事处等，召开设施改造工作推进会，落实各方责任，推动全区老旧二次供水设施改造工作取得了重大进展，消除了生活饮用水安全隐患。

（三）加强志愿服务。结合开展打击非法行医、控烟卫生监督执法等，区监督执法人员坚持进街道、进社区、进学校、进商场超市，认真组织开展了以“打击非法行医”“保证饮水安全”“控制吸烟条例宣传”等多个主题志愿者服务活动，发放宣传资料3000余份。不仅有效减少了违法行为，加深了人民群众对卫生健康监督执法的理解，更让监督执法人员感受到了国徽的庄重、服务的崇高。（北京卫健委供稿）