抗击疫情“心健康-溶会贯通”甘肃、冀北专场线上启动

新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。合并心脑血管疾病等基础性疾病的患者，一旦合并感染新冠病毒，死亡率明显增加。在疫情背景下，STEMI患者如何救治？STEMI患者溶栓治疗治疗中的常见问题是什么？心血管医生又该如何防护？

为积极响应国家防控方案，2020年“心健康公益行动”计划以网络在线的形式“走进”全国各地，继“溶·会贯通”系列讲座湖北、四川、河南等10场线上专场会议顺利举办后，“溶·会贯通”系列讲座将于2月28日09：50—12：00、15:00—16:50分别进行全国基层巡讲甘肃、冀北专场。

兰州大学第一医院张钲教授、武汉亚洲心脏病医院张勇教授、兰州大学第二医院白锋教授、兰州大学第一医院白明教授、天水市第一人民医院问肃生教授、唐山市工人医院纪征教授、酒泉市人民医院袁耀峰教授、庆阳市人民医院郭川教授、定西市第一人民医院周杰尚教授、临夏州人民医院闵海教授、张掖市人民医院杨威教授、张家口市第一医院李森林教授、秦皇岛市第一医院杨红梅教授、遵化市人民医院杨晓利教授、承德市滦平县医院董二飞教授等各位专家将针对新型冠状病毒疫情下的STEMI 患者救治原则、溶栓治疗的常见问题做讲解，以期尽快开通梗死相关血管，提高基层医疗救治能力，同时保护心血管医师避免感染。广大心血管防治领域的工作者可以通过网络平台收看本场活动内容。