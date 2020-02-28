“00后”献血浆男孩：“因为我是学生党员”
20岁的刘智威是一名大三的学生，也是新冠肺炎康复献血者队伍中的年轻一员。在他战“疫”历程自述信中记录着“2月24日，是我出院后的第14天，也是我终于如愿前往金银潭医院捐献血浆的一天。”
2月19日，国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》中明确提出“康复者血浆治疗：适用于病情进展较快、重型和危重型患者。”近日来，社会各界对于康复者捐献血浆的呼吁与行动逐步展开，本网采访了武汉学院学生刘智威，据悉2000年出生的刘智威，成为了当时金银潭医院捐献点最年轻的血浆捐献者。
“这都是应该的，因为我是学生党员”
“起初看到张定宇院长发出的呼吁，得知康复者的血浆可以对其他病人的治疗起到作用，我便记下了联系方式报了名。我觉得自己必须要去，身为一名学生党员，当自己有机会做出一点贡献时，定是要义无反顾的。”刘智威在接受采访时说到。
此前，在中国生物技术股份有限公发布的前期科研和临床数据中显示，1名康复者血浆平均可治疗2至3名危重患者。当本网向刘智威传达这个消息的时候，他笑着说“不知道自己的能量有多大，哪怕能帮上一个人，我就满足了。”献血结束后，中国生物技术股份有限公司为他的善举颁发了致敬状。
“千人献浆救千人”活动致敬状/刘智威供图
动员家人参与献血活动，多帮一个是一个
刘智威的妈妈也是这次新冠肺炎的治愈者。据刘智威介绍，相较于自己，妈妈的病情当时更加严重。“除夕那天妈妈在医院，我觉得很难过。尽管我也患病，但心思已经不在自己身上了，就希望妈妈赶紧好起来。”
据了解，刘智威家中共有4人感染新冠肺炎，现已全部治愈出院。在刘智威捐献血浆之后，家里的两位亲人也在其影响下决定捐献血浆，由于这两位亲人抗体条件不适合，没有捐献成功。“起初我妈妈担心我的身体状况让我捐献200ML血浆，实际上我的恢复情况很好，最终捐献了400ML。等妈妈身体完全恢复之后，我也会动员她参与进捐献血浆的队伍中。”刘智威说。
“如果说有什么遗憾，我还欠他们一个拥抱”
在接受本网采访时，刘智威刚刚结束上午的网课。在经历了一个多月的战“疫”历程后，刘智威一家人的生活渐渐恢复了正常。
“现在我们一家人都得以治愈，心里和身体的压力已经渐渐缓解。如果说还有什么遗憾的话，那就是我还欠所有帮助过我的医务人员们一个拥抱，很感谢他们。”刘智威说。
为了避免交叉感染，刘智威在医院住院治疗时无法和医务人员过多地交流。在最后离开医院的时候，也没能给医务人员们一个拥抱。刘智威表示“我得到了很多帮助，而医务人员却非常辛苦，单纯接受这些帮助我心里会有点小小的愧疚，希望通过捐献血浆的小举动把这份爱传递下去，帮助他人。”
献血浆现场图/刘智威供图
本网了解到，刘智威曾获得第一届“信工榜样人物”、陈一丹杰出学生奖学金、中国高校计算机大赛华中赛区一等奖等奖项，并多次参与社区志愿服务以及支教活动。
在谈及未来的计划时他说“以后希望自己可以成为具备多元能力的复合型人才，目前在考虑要不要考研。”（李凌宇）
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