国家林草局：停止一切以食用为目的经营利用陆生野生动物活动
国家林业和草原局27日下发通知要求，深入贯彻落实全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定，将停止一切以食用为目的经营利用陆生野生动物活动。
通知要求，各级林业和草原主管部门要集中调配力量，在野生动物重要分布区、栖息地，全面加强野生动物保护。要主动配合市场监管、网络监管、交通运输等部门，对市场上摆卖食用野生动物的摊位、门店、野味餐馆等场所一律依法予以关闭、查封，对网络发布的食用野生动物交易信息和其他非法野生动物交易广告一律依法予以清除，对违法运输、寄递野生动物及制品的，加大查验追踪力度，依决定加重处罚。
通知明确，各级林业和草原主管部门要对本区域所有以食用为目的从事野生动物人工繁育、经营利用的机构，开展一次彻底检查整顿。对违法从事野生动物人工繁育、经营利用活动的机构，依法加重处罚；对取得人工繁育许可证，以食用为目的从事陆生野生动物人工繁育的，须撤回并注销所核发的人工繁育许可证件或文书，并一律停止为食用目的出售、运输野生动物等活动。对以食用为目的从事野生动物经营利用的机构，已取得以食用为目的的经营利用许可证件和文书一律予以撤回并注销或申明作废。
通知强调，自决定公布之日起，各级林业和草原主管部门一律停止受理以食用为目的猎捕、出售、购买、进口野生动物等活动的行政许可申请。因科研、药用、展示等特殊情况，需要对野生动物进行非食用性利用的，要制定严格的审批条件和程序，列明需提交的证明材料，建立科学评估机制，经审核确认来源合法、符合法定条件的，方可予以批准，并在批准文件中明确要求申请人依法接受检验检疫。还要加强对非食用性利用野生动物活动的后续监管，防止滥用、虐待等不当方式，坚决杜绝假借合法渠道从事非法交易活动和食用的行为。（记者胡璐）
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