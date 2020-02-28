民政部要求：对因疫情在家隔离孤寡老人和留守儿童进行排查摸底
2月26日，民政部召开全国民政“一老一小”服务机构疫情防控工作视频会议。会议指出，各级民政部门要将民政“一老一小”服务机构纳入当地疫情排查、物资调配、转移隔离、集中救治等联防联控整体部署，纳入所在社区疫情防控重点管理。
会议强调，要对因疫情在家隔离的孤寡老人、目前无法返院的老人、留守老人、留守儿童、社会散居孤儿、困境儿童等特殊服务对象进行摸底，开展有针对性的走访探视和必要帮助。
会议要求，要全力做好机构外儿童救助保护工作，充分发挥农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作联席会议协调机制作用，确保陷入困境的儿童、家庭顺利渡过非常时期。对生活陷入困难的，要及时给予帮扶救助。
会议强调，对居家留守儿童，要督促和引导父母提高监护照料质量，提高自我防控意识；对已经纳入保障的各类困境儿童，要按时发放补助资金，做到保障不断线；对事实无人抚养儿童，要组织查缺补漏，做到应保尽保。对家庭寄养儿童要继续做好家庭信息报告等工作，力所能及地帮助解决物资短缺等问题。
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