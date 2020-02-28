对特殊老人要有特殊关爱

特殊的爱给特殊老人，在日常生活中应该如此，在疫情防控的特殊时期，更需“再进一步”。

北京安排养老机构接受特殊老年人临时托养，这样的暖心举措，更显疫情防控的“无死角”，对特殊人群的“大关爱”。

相对而言，老人对于病毒的免疫力更低，对信息的敏感程度也不如年轻人，倘若在此刻缺少关怀，可能是“生命不能承受之重”。

关爱应该融入到日常中，体现在细节里。对于空巢、独居老人，首先要做的，就是保障他们的基本生活，尽量为其提供一定的生活和防疫物资。同时，也要加强对他们的身体监测和心理呵护，让来自社会的关爱全方位温暖这一群体。

对于那些因子女、近亲属或其他法定监护人参与疫情防控工作而无人照顾的老人，也需要寻找“替代途径”、实行临时托养。同时，社会各方力量也要及时全面地给予关心关爱，这样既能解除一线抗疫人员的后顾之忧，又进一步保障了老年人的健康和安全。

在防控到位的前提下，也可以借助养老院、福利院等专业机构进行临时托养、照护，这样既能避免老人们无序流动，也能在第一时间采取相应的应急机制，用人性关怀构筑一道坚实的防护墙，防止防控体系出现真空。更重要的是，托养机构作为专业机构，具有极强的专业能力和管理水平，可以用科学的防控力去实现效果的最优化。

操劳了一生的老人，在特殊时期应该得到应有的关心和关爱。（评论员 张明芳）