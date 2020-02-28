我们有信心 四月底基本控制疫情

本报广州2月27日电（中青报·中青网记者 林洁）今天，广州市政府新闻办新冠肺炎疫情防控保障专题新闻通气会（广州医科大学专场）举行。会上，国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士回顾“非典”广州经验，介绍广医疫情防治特色和经验，并就治愈病人检测“复阳”、复工复产中防控关键点等热点问题作出回应。

“4月底基本上可以恢复工作了。”钟南山说，我们有信心，4月底基本控制疫情。国内的源头在武汉，现在武汉下了很大力量进行疑似病例的鉴别、隔离。目前，火神山、雷神山医院已经有空余病房了，说明患者陆续出院了。“及时隔离真的是最要害的问题”。

“中国疾病预防控制中心（CDC）的特殊地位没有得到足够重视。”钟南山认为，这是本次疫情暴露出的我国重大疫情防控的短板。

钟南山指出，新冠肺炎去年12月31日就已经明确，1月3日已经分离出病毒毒株，1月7日报告给了联合国，同时报给了地方和国家疾控中心，但信息仍然没有发布。“CDC的地位太低了，只是卫健委领导下的一个技术部门，要一级一级上报。在有的国家，CDC是直通最高层的，甚至可以直接向社会发布。因此，要提高CDC的地位，赋予其行政权，否则未来可能出现同样的问题。”

钟南山说，很多人对SARS印象很深，当时也做了不少研究。但是，人们会觉得这是偶然性事件，后续相关的研究就变少了。总的来说，还是大家对突发性传染病的重视不够，没有持续的科学研究。

目前，广州医科大学推出了多种治疗方案。钟南山说，“大敌当前，用现有的安全的药是完全对的，空白对照在医学伦理上也说不过去，十几二十天研发新药根本不可能。”这些药物方案中，初步观察磷酸氯喹的治疗效果好一些，但是还有待观察。

重症病例为何难以治疗？钟南山分析，新冠肺炎跟SARS有一个不同点，就是患者小气道里的黏液非常多，非常浓稠。这是钟南山团队要研究的重点，“武汉危重病例病死率接近60％，我们准备挑战一下。”

钟南山特别提出，对于危重病例必须跨学科综合救治。每个专业有它的特长，传染病学科做好预防，但对于重症病例，更重要的是生命支持。“现在，正在密切观察已有的病例，对他们进行专业护理，在保持生命稳定的情况下，病毒的载量在不断下降。运用多学科综合治疗，患者是可以过关的。”

广东省的初步统计数据显示，14％出院患者“复阳”。对此，钟南山说，患者“复阳”可能有多种因素。核酸检测是最近才研发出来的方法，存在试剂本身的问题。检测的方法、采样方法对阳性率的影响很大。根据微生物的生长传播规律，一般感染后的患者，如果体内IgG抗体呈现4倍的增高，则可判断患者应该不会再被感染。“至于粪便、肠道有一些病毒的残余是有的，到底会不会再传染给别人，还有待观察。”钟南山说。

目前，正是复工高峰。钟南山说，之前我们的预测模型是回流之后又会出现一个高峰，但是到今天，预测的高峰还没有出现。现在上下火车、飞机都要检查，病毒自然传播的规律被打断了。“双管齐下这样做，我们有信心，病例数字不再上去。”钟南山提出，大企业人员聚集度更高，对于大企业复工要非常注意，建议员工间隔1.5米以上。“所有工厂的自来水龙头、下水道必须保持非常通畅。当年SARS时，香港有一个案例就是由于下水道堵了，粪便干燥造成了气溶胶传播。”

目前来看，中国新增病例已经少于国外增加的病例。国际病例增加会不会导致再过一段阶段，中国从输出病例国变成输入病例国？对此钟南山称：“有这个可能！全球需要形成联防联控机制。”

钟南山表示，新冠肺炎疫情首先出现在中国，但未必发源于中国。从科研角度看，“首先发现”和“发源”不能划上等号，但我们也不能就此判断疫情是来自国外。只有对新冠病毒进行溯源，有了结果，才可能回答这个问题。

钟南山说，进入21世纪以来，已经爆发了3次冠状病毒疫情，SARS、MERS和新冠病毒。发现有冠状病毒感染，一定要马上防止扩散。如果我们能在去年12月初或是今年1月初采取严格防控措施，病例数将大大减少。我们曾经估计过，如果在1月25日才采取措施，而不是1月20日采取措施，新冠肺炎病患将达到十几万人。

“现在还不清楚，这个病毒是怎么来的？是不是之前就有的？谁是第一例？我不相信只是穿山甲携带。”钟南山肯定地说。