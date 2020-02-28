肠癌患者如何平稳度过疫情期？

新冠疫情的暴发，让全国人民都有些措手不及。尤其是肿瘤患者，不仅就诊受到影响，还因肿瘤导致的免疫力低下，成为新冠肺炎的“攻击首选对象”。那么，如何在抗癌和战疫中走出“双赢”道路呢？广东省抗癌协会大肠癌专委会主委、中山大学附属肿瘤医院结直肠科副主任陈功教授就肠癌患者怎样平稳度过这段特殊时期做出解答。

便血严重需紧急就医

近期如果出现便血、腹泻等症状需要紧急就医吗？陈功介绍，出现症状我们首先要判断是不是急诊的症状。一般如果是简单的便血，最常见的原因是痔疮、肛裂这种良性疾病。但是如果出血很厉害甚至发生休克的症状，就需要当做急诊症状看待。此外，比起便血，肠梗阻的患者更需要来医院就诊。如果患者已经发生间断的排便困难或者排不出便、肚子胀，则建议去医院确诊是否存在肠梗阻的情况。

但由于目前医院的确诊主要还是靠肠镜，是否可以做肠镜检查需要事先和医院确认。如果不是威胁到生命的紧急情况，建议延后一段时间来处理，肠癌的发展在十天半个月间不会有太大的变化。而且在疫情期间，也可以减少自己的感染风险，减少医疗机构的压力。

另外，其实早期的大肠癌没有任何特异性症状。也就是说，尚没有办法通过一种症状得知这可能是得癌了。等到出现症状的时候基本上都是进展期了。“所以肠癌的早诊断我们非常提倡平时的筛查。”陈功说。

专家支招提升免疫力

陈功介绍，老年人、有基础疾病的人群等更容易感染新冠病毒。肿瘤患者属于高危的易感人群。刚做完手术和放化疗的患者，或者是本身到了晚期的患者，机体免疫系统会受到一定程度的损坏，如果再合并高龄和全身伴发病，感染危险度就更高。

危险度高的话，不仅是新冠病毒，其他的感染风险也会增加。广州呼吸研究所发表一篇文章表明，在武汉的新冠肺炎患者里面，如果这个病人既是肿瘤患者又患有新冠肺炎，发展成重度或者危重度肺炎的概率要明显增加，死亡率也会增加。所以这个人群的感染防范和机体免疫力提升就特别重要。

怎么防范？陈功支招如下：

第一，尽量保护好自己，注意个人卫生，做好个人防护及隔离。除非是必须要到现场的诊疗活动，尽量不要来医院，充分利用各家医院已经开通的网络问诊、云诊室等平台来完成相关诊疗活动，比如，如果刚做完手术就待在病房里不要出去。如果不得不来医院，要戴好口罩，最好坐相对比较独立的交通工具。来到医院里，不要随便乱碰，要配合消毒，回到家马上换衣服、洗澡、消毒，保持相对比较清洁。

第二，如果抗癌治疗能停，当然可以停一停。如果不能停，在放疗、化疗的过程中要注意保证丰富、均衡的营养，避免感冒，去除感染的相关因素，不要去人多的地方，待在家里面做好个人的防护。

第三，可以考虑通过补充特殊的物质来增加机体免疫力。国家颁布的新冠肺炎防治指南里，就推荐了适当注射胸腺法新来提高免疫力。还有一些中成药和营养品也可以起到一定的作用。

民间偏方抗癌无科学根据

陈功提醒，胃肠肿瘤患者如果刚刚做完手术，在术后的头一两个月内要注意不要暴饮暴食，一般少食多餐，以免出现急性的胃肠反应，甚至是肠梗阻。

对于康复期的患者，饮食要丰富均衡，食物要干净卫生，尽量吃平时习惯吃的食物，少吃那些稀奇古怪的食品、补品，或者使用偏方。民间有些人认为有些野味具有抗癌特殊功效，这是没有科学根据的，这次新冠病毒感染的起源，很有可能是一些野味引起的，因此，我们更要坚决抵制吃野味的陋习。

“至于要不要忌口，我个人建议肿瘤患者的饮食，最重要、最基本的是保证食物干净卫生、有营养，吃下去能很好地消化、吸收，不拉不吐就可以了，已知过敏的食物要避免。”他表示，日常生活中的大多数食物与常用抗癌药之间的相互作用是非常少的。如果没有在说明书里面特别强调，那就不需要特别忌口。人体合成免疫系统中的抗体和免疫细胞等都需要蛋白质，所以高蛋白的肉类也一定要吃。而且放化疗的病人，刚刚做完手术的病人，需要大量的营养消耗。饮食要营养更丰富才行，那种“饿死肿瘤”的说法是不科学不可取的。

（全媒体记者张青梅）