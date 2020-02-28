涉野生动物犯罪将专项整治
2月27日，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制就坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场及贸易工作情况召开新闻发布会。公安部食品药品犯罪侦查局党委副书记、副局长柳学军透露，将部署各地公安机关开展专项打击整治行动，切实加大对涉野生动物犯罪活动的打击力度。
截至2月26日，全国主要电商平台共筛查下架或者屏蔽、删除野生动物交易信息75万多条，关停网店或者账号1.7万个。全国12315个平台共核查涉及野生动物交易的举报341件，立案27件，采取行政强制措施4件，依法查处了一批违法行为。（记者王倩）
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