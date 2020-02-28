宅在家里怕长胖 可以试试“轻断食”

远离新冠肺炎，眼下要尽量少出门、不聚会。不少白领宅在家办公，基本不运动，每天也没少吃，体重“蹭蹭蹭”地往上涨。怎么办？有人提议试试“轻断食”。

什么是“轻断食”？据广州医科大学附属第三医院临床营养科博士刘佳介绍，“轻断食”并不是长期节食，而是有规律地以低热量的食物代替正常的三餐，帮助阻止赘肉的“成长”，降低脂肪含量。如果能结合适量运动，还有可能重塑肌肉线条。

“轻断食”方法不少，比如，隔日断食法就是头一天正常饮食，第二天将食量降到正常的25%~50%；还有5∶2断食法，即在一个星期之中有5天的饮食是正常的，另外两天食量降到正常的25%~30%，但这两个断食日不要连在一起。

不过，“轻断食”并非人人皆宜，要视个人身体情况而定。一般来说，这种饮食控制方法更适合肌肉较壮、身体超重、腰围过大、血脂升高且食量控制能力较差的人群。而且，在尝试“轻断食”的同时，还应注意以下三点：

1.“轻断食”不是不吃东西，断食期间也要保证低热量的营养摄入。

2.断食要与运动结合，可进行散步等强度较小的运动，避免剧烈运动。

3.断食不能只考虑热量不考虑营养，同样是500千卡，吃果蔬比喝糖水更营养。（全媒体记者翁淑贤 通讯员王慧、白恬）