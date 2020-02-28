战疫最前沿
疫情或致全球经济损失万亿美元
美媒称，新冠肺炎疫情可能成为全球化时代第一个真正具有破坏性的流行病，这一前景令人担忧，使人们再次怀疑世界经济的稳定性。
据彭博新闻社网站2月25日报道，意大利疫情令该国经济中最富有的地区陷入停顿，一些经济学家开始模拟计算一场不受控制的疫情可能对全球经济增长意味着什么。
牛津经济咨询公司的人士估计，一次国际卫生危机可能足以使全球国内生产总值（GDP）减少1万亿美元（1美元约合7.01元人民币）以上。这将是工作缺勤现象激增、生产率下降、旅行减少、供应链中断以及贸易和投资减少的经济代价。
——来源：参考消息网
美国： 确诊病例升至60例，口罩缺口巨大
据美国有线电视新闻网报道，美国目前已有新冠肺炎确诊病例60例。当天，美国卫生与公众服务部部长阿扎透露，美国本土新确诊1例新冠肺炎感染病例。
阿扎在接受美国国会议员质询时表示，美国需要扩大医用口罩的生产能力。他说，美国目前有3000万个N95医用口罩库存，但据估计，美国需要3亿个口罩，目前尚有2.7亿缺口。
——来源：人民日报客户端
（本报编辑 石畅、韩维正整理）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn