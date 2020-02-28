涉野生动物新发案件明显减少

新冠肺炎疫情发生以来，相关部门严厉打击非法野生动物市场和贸易。在今天举办的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家林草局动植物司副司长王维胜介绍，疫情发生以来，国家林草局实施了最为严格的野生动物管控系列措施。截至2月26日，各地林草系统共清理整治市场餐馆饭店等经营场所35万多处，检查人工繁育场所15.3万处，办理野生动物违法案件690起，收缴非法工具2919件，收缴野生动物3.9万只。

市场监管总局网络交易监督管理司司长梁艾福介绍，疫情防控期间，全国市场监管部门先后检查经营场所460万个次，监测电商平台、网站140万个次，督促下架或者删除、屏蔽相关的交易信息14万条，停业整顿市场和经营户1.1万家。同时，查办了一批野生动物违规交易的案件，市场监管总局已经两次公开曝光了相关典型案例，对违法经营行为起到了震慑作用。

公安部食品药品犯罪侦查局党委副书记、副局长柳学军介绍，新冠肺炎疫情发生后，各地公安机关联合相关部门开展专项打击整治行动，深入摸排线索、开展破案攻坚。通过集中打击，涉野生动物犯罪得到有效遏制，在侦案件大多数是过去发生的，新发案件已明显减少。（记者熊建）