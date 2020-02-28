说起南美洲的巴西，人们除了脑中闪现出“足球”“桑巴舞”“亚马孙雨林”等几个词，或许难以说出更多。从北京到巴西的圣保罗等大城市，飞行距离约3.5万里，对绝大多数中国人来说，那片土地，遥远又陌生。

那里的“中国制造”多吗？当代中国人的身影多吗？走出去的中国企业适应吗？……带着一系列问号，我辗转飞往巴西。

相知无远近，万里尚为邻。在南半球的夏季过春节是种新体验。巴西媒体报道，“中国春节”是今年1月巴西网络搜索量最高的词条之一，与中国交往增加的小城福斯伊瓜苏市首次举办迎中国春节的活动，春节首次被里约州确定为公共节日。在中国驻里约热内卢总领馆与当地州议会联办的迎春晚会上，舞龙舞狮、中国功夫、扇子舞、旗袍秀等令人应接不暇，李杨总领事用中国书法书写“福”字，赠送给巴西友人，其中有撰写500多篇文章介绍中国的96岁巴西记者塔瓦雷斯、有往返中巴80余趟的商界精英。

因为疫情，今年春节注定是特殊的。手持“福”字的里约州女议长除了赞赏中国人民团结一致、艰苦奋斗的精神，还面对中国记者伸出大拇指说：“中国加油！武汉加油！”多家华侨华人社团近日纷纷伸出援手，捐款捐物，奉献爱心。一个侨领说，国有灾难，侨有行动。

六七年前，巴西文化人曾拍摄电影《中国制造》，镜头聚焦服装、小百货、儿童玩具等劳动密集型产品。摆摊卖煎饺、开小杂货店是以前巴西人眼中的华侨华人形象。当地主流媒体《环球报》刊登一组文章，专门评述华侨华人职业多元、形象改变、影响力扩大、今年狂欢节将有中国主题形象、中文和中华文化日益受关注等诸多新现象。

志合者，不以山海为远。中巴分别是东西半球最大的发展中国家。近年中国与巴西商贸往来激增，已连续十年成为巴西最大贸易伙伴。里约奥运会前后，中国高技术含量、高附加值产品与投资在巴西增多，在巴中资企业超过两百家。

春节前夕，在中国国家电网公司投资建成的“美丽山二期”换流站，我了解到，这条线路跨越巴西5个州81个城市，全长2539公里，是世界上输送距离最长的±800千伏直流输电工程。它将巴西北部的清洁水电输送至东南部工贸活跃地区，为巴西打造一条“电力高速公路”，让巴西2200万人口受益。运营这条线路的700多名员工，竟然逾九成是巴西人，53名中国员工主要负责管理和技术指导。

近日，深耕巴西多年的比亚迪与多个国际巨头同场竞技，一举中标南美最大城市圣保罗的轨道交通黄金线路。因为中国人研发多年，已拥有轨道交通整套交通方案的知识产权，能独立完成跨座式单轨整车、轨道、车站和通信信号自动控制建设以及全系统集成，综合优势十分突出。自身实力增强了，走出去的张力也就明显增加。

走出国门，不能仅满足于出门，在海外转一转，还要走进市场，站稳脚跟，造福当地，取得双赢，当今的中国人无疑有了更高的追求，国网和比亚迪是个缩影。文化出海，内涵丰富，潜在空间大，更值得人们期待。

（作者为本报拉美中心分社首席记者）