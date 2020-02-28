“把中国抗疫的感人故事带到我的国家”

“中国加油！武汉加油！我们一起努力！”最近，一段讲述中国抗击疫情故事的乌尔都语视频在巴基斯坦很受关注。视频的制作者是来自巴基斯坦的中华女子学院国际硕士研究生爱莎·伊克巴尔。“中国人民团结一心、同舟共济的精神风貌令我感动。我想把中国抗击疫情的感人故事带到我的国家。”

不只是视频，伊克巴尔还写了一篇近两千字的文章讲述中国抗击疫情的故事。伊克巴尔回忆起去年5月，习近平主席夫人彭丽媛会见中华女子学院国际硕士研究生的场景。“她鼓励我们为促进全球妇女事业、构建人类命运共同体贡献力量。现在正是需要为抗击疫情贡献力量的时刻。”伊克巴尔在文章中写道，“面对疫情，中国政府采取了切实有效的防控措施。这充分说明，中国政府始终把人民群众的生命安全和身体健康放在首位。”

像伊克巴尔一样，中华女子学院的30多名外国留学生都非常关注中国抗击疫情的行动，对中国战胜疫情充满信心，并以各种方式向世界讲述着中国的抗击疫情故事。“我相信中国有能力战胜疫情。”来自阿富汗的留学生拉齐亚·萨拉马德说，在疫情面前，中国人民齐心协力，“大家一起努力，为同一个目标而奋斗”。据她介绍，中华女子学院院长刘利群给大家写信，介绍中国抗击疫情情况，院方为留学生提供了周到的照顾和防护措施，让大家信心倍增。

“我向奋战在一线的医护人员表示深深的敬意。他们一直坚守岗位，努力帮助患者重获健康。”看到许多有关中国医务工作者的新闻报道后，来自毛里求斯的留学生扬蒂·纳雷多非常感动，“中国必将向世界证明，疫情过后中国会更加强大。”还有的留学生在“三八”国际妇女节即将到来之际，设计录制一分钟视频，为正在勇敢抗击疫情的中国姐妹加油鼓劲。

来自塞拉利昂的卡迪·巴卡尔说：“我和中国人民是一家人，我要和家人一起战胜疫情。”来自坦桑尼亚的马里亚姆·哈姆杜·哈凡说：“我们与中国人民同在，我们将不畏艰难险阻团结在一起，相信中国一定能打赢疫情防控阻击战，祝福中国变得更加强大。”

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 03 版）