“与中国携手，共迎挑战”

日前，国家主席习近平给美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨回信，感谢他和盖茨基金会对中国防控新冠肺炎疫情工作的支持，期待国际社会加强协调，为维护人类健康福祉而一起努力。

比尔·盖茨2月6日致信习近平主席，表达对中国人民抗击新冠肺炎疫情的支持，并对奋战在一线的工作人员展现出的决心和勇气称赞。接到习近平主席回信后，比尔·盖茨再次致信习主席表达感谢。他表示，相信中国防控疫情的领导力和行动力以及与国际组织和多边机构的合作。中国采取有效措施防控疫情，为遏制疫情在世界蔓延发挥了重要作用，并为促进全球健康领域的持续进步奠定基础。

据悉，盖茨基金会在疾病防控、扶贫减贫等多个领域同中国开展长期合作，是全球最早加入抗击新冠肺炎疫情的慈善组织之一。此前，盖茨基金会宣布提供500万美元紧急赠款，支持中国抗击新冠肺炎疫情。基金会还承诺投入最高1亿美元赠款，其中一部分用于直接帮助中国加速在药物、疫苗及诊断方法研发等方面的工作。

盖茨基金会北京代表处首席代表李一诺表示，中国正在采取积极有力的措施遏制疫情蔓延，积极同国际社会分享数据、加强合作。“中国政府和中国人民的贡献，为遏制疫情在世界蔓延争取了宝贵时间，盖茨基金会对此充满敬意。”

李一诺表示，盖茨基金会正在积极推进与中国有关机构的合作，包括加强对新型冠状病毒的流行病学认识，制定应急响应策略和实施计划，加快研发即时检验产品和候选疫苗，确定启动诊断工具和候选疫苗大规模生产所需的条件，支持相关药物在中国的临床研发等。目前，基金会资助的诊断试剂研发已取得突破。

李一诺说，盖茨基金会始终致力于同中国加强合作。“中国在疫情防控阻击战中取得的成就增强了我们的信心，中国正成为推动全球健康与发展的重要力量。盖茨基金会坚决支持中国打赢疫情防控阻击战，并将在更广泛的健康和发展领域与中国携手，共迎挑战。”

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 03 版）