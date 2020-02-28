实施最严野生动物管控措施

人民网北京2月27日电 （记者邱超奕）截至2月26日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例43258例，其中重症病例8346例；累计治愈出院病例32495例；累计死亡病例2744例；累计报告确诊病例78497例；现有疑似病例2358例。2月27日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍坚决取缔和严厉打击非法野生动物交易的情况。

疫情发生后，公安部下发紧急通知，部署各地公安机关联合开展专项打击整治行动，已立案侦办涉野生动物刑事案件776起，查处行政案件1804起，打击处理2556人，收缴野生动物8.8万头（只），联合有关部门清理检查集贸市场、餐饮等场所29.3万处。公安部食品药品犯罪侦查局副局长柳学军说，通过集中打击，涉野生动物犯罪得到有效遏制，新发案件已明显减少。

国家林草局实施了最严格的野生动物管控措施：对全国2800多家竹鼠、獾养殖机构全面排查从业人员健康状况和动物疫病等情况；要求对所有野生动物人工繁育场所实施封控隔离，停止一切野生动物上市交易和运输活动；要求对野生动物非正常死亡、患病等情况实行日报告制度等。

国家林草局野生动植物保护司副司长王维胜介绍，截至2月26日，林草系统共出动执法人员86万多人次，清理整治市场餐馆饭店等经营场所35万多处，检查人工繁育场所15.3万多处，办理野生动物违法案件690起，收缴野生动物3.9万多只。

农业农村部渔业渔政管理局副局长韩旭表示，截至上周，农业农村部门累计出动执法人员4万多人次，开展联动执法4000多次，查封违规经营场所42处，查获违规交易水生野生动物制品1088.5千克。

“打击非法野生动物交易，离不开社会各界的监督。市场监管部门通过全国12315平台提供投诉举报服务。截至2月26日，平台共核查涉及野生动物交易的举报341件，依法从严从重从快查处了一批违法行为。欢迎社会各界继续通过12315热线电话或者平台进行举报。”市场监管总局网络交易监督管理司司长梁艾福说。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 02 版）