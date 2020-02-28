构筑一道抗疫心理防线

“想到还有很多病人需要救治，每天内疚得寝食难安，我该怎么办？”

“您的自责是心理产生的应激性反应，您可以跟我分享诉说。”

2月4日，在教育部华中师范大学心理援助热线平台上，心理咨询师喻赛接到了一位刚下夜班的护士电话，“奋战在抗疫一线的医护人员往往压力大，无处释放。我是咨询师，就要通过共情、倾听的方式，为他们纾解情绪、安抚心灵。”

通过心理疏导增强战疫力量的不只这位护士。1月31日，华中师范大学在武汉正式开通心理热线平台，面向全社会提供疫情相关的心理援助服务。每天50—80名咨询师可同时在不同地点接待心理求助。“最多的一天给10个人做了心理疏导，电话一个接一个。”喻赛说。据统计，1月31日至2月24日，平台累计服务时间350小时，配置咨询师897人次，求助呼入总数2984人次。

“面对这场突如其来的疫情，不少人的心理受到挑战。”华中师范大学心理学院常务副院长马红宇说，对患者及其家属来说，可能承受着罹患病痛的痛苦；对抗疫一线工作者来说，他们长期高负荷工作，容易身心俱疲；对受疫情影响的普通人来说，长时间宅在家，情绪易波动。“做好不同群体的心理疏导和情绪支持，对平复个人生活、坚定抗疫信心、维护社会稳定意义重大。”

面对日益增加的心理援助需求，平台火速扩容升级。2月24日，在原有基础上，通过实现咨询队伍扩容和网络平台升级，教育部华中师范大学心理援助热线平台正式对外发布。这一次，志愿心理咨询师由开通初期的600余人增至4000余人，督导师也由100余人增加到200余人。这些来自1200多所高校和相关机构的专业人员分批上岗，最多可支持1000人同时接入，构筑起一道抗疫心理防线。

“由广大心理专业人员组成的咨询团队将成为抗击疫情的一股重要力量。”马红宇介绍，新平台将面向湖北省及武汉市防疫工作一线的医护人员、新冠肺炎患者及家属、公安干警及安保人员3类重点人群，同时面向社会公众提供服务，求助者可通过热线电话、微信和小程序等三种方式免费咨询。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 02 版）