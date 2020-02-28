2月3日，陈叔（化名）开始发热，最高39摄氏度，伴胸闷不适，随后CT显示病毒性肺炎，抗感染抗病毒治疗未见明显好转。10日病情加重，出现呼吸困难，11日急诊收入新冠肺炎定点医院——华中科技大学附属协和医院西院区。在呼吸内科进行了数日高流量吸氧等治疗，陈叔还是呼吸急促。15日中午，陈叔转到了ICU。

负责为陈叔诊疗的，是来自广州医科大学附属第二医院重症医学科的温德良副主任医师带领的医疗团队。团队里既有来自广医一院、广医二院和广医附属肿瘤医院的广东医疗队队员，也有协和西院ICU的医护团队。

温德良从事重症医学临床与科研工作多年，对重症医学科常见病的诊断、治疗和抢救有丰富经验。他第一时间就给气促明显的陈叔戴上面罩接无创正压呼吸机通气治疗。ICU医疗队队员们指导陈叔配合呼吸机呼吸。

半躺在ICU病床上，陈叔努力调整呼吸来适应治疗，慢慢地，他的呼吸平缓了。温德良团队松了一口气，根据病情调整了抗感染、糖皮质激素方案，同时采取抗病毒、营养支持等对症支持治疗。

经过5天精心治疗和护理，病情渐渐好转。陈叔终于可以脱下面罩、停用呼吸机，改用双鼻导管接高流量吸氧。大口吸气，用鼻呼气，雾化治疗后陈叔感觉呼吸顺畅了一些。

积极配合治疗，陈叔由高流量吸氧改为普通的鼻导管吸氧，指尖脉氧饱和度也由入院时不到80％恢复到97％。

19日下午3点半，陈叔离开了ICU，顺利转回普通病房。

这是2月3日晚协和西院ICU正式收治新冠肺炎危重症患者以来，第一例成功转出ICU的新冠肺炎并发呼吸衰竭的危重症患者。

“我们能做的就是竭尽所能，用各种生命支持方法救治患者。”在每日早交班上，广东支援协和西院ICU医疗队领队张挪富教授反复强调。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 02 版）