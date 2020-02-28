中医药辨证施治展身手

强化中西医结合、中医深度介入诊疗过程，是新冠肺炎疫情医疗救治的一个鲜明特点。截至2月24日，各地派出的4900余名中医医务人员战斗在湖北抗疫一线。

2月20日，国家中医药局党组书记、副局长余艳红在新闻发布会上表示，目前中医药参与疫情防控取得阶段性进展，参与救治的广度和深度不断提高，中西医密切协作、联合攻关，发现了一批有效方药和中成药，在治疗新冠肺炎中取得了较好疗效。

雷神山医院自建成以来共收治1000多名患者。该院中西医结合病区，由第四批国家中医医疗队接管。医疗队分别由上海、广东、吉林医护人员组成。

上海中医医疗队

多措并举缓解病痛

由122名医务人员组成的上海中医支援湖北医疗队，2月15日到达武汉，接管雷神山医院C5、C7病区。医疗队副领队、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院副院长李斌告诉记者，两个病区从2月19日开始收治首批病人。

“我们采用的是中西医结合的临床治疗。依据第六版诊疗方案进行西医的常规诊治，同时加入中医外治疗法，包括中药汤剂、针灸、敷贴和功法等传统医学手段。”李斌说。

岳阳医院呼吸内科副主任王振伟发现，患者中有的因病程较长，实症转虚或虚实夹杂的情况较为普遍；还有一些病人，已经过一段时间治疗但收效不明显，症状虽消失，核酸检测却未转阴性。“对这类病人，除了口服中药汤剂，还采用针灸等非中药疗法，提升免疫力。”

据了解，在负压隔离病房里，由于穿着防护服、戴着手套，传统针灸不易定位且存在安全风险。医生们临时做出调整，将传统针灸改为采用管针、揿针等更为安全的针刺方式。

对于轻症和恢复期病人，医疗队还带来了一套“六字诀”中医功法。“它最早见于陶弘景的记载。以前我们用它来治疗慢阻肺效果不错。新冠肺炎患者易有肺功能损伤、纤维化，教会大家练功法，不光能缓解生病、住隔离病房带来的焦虑、抑郁情绪，还对后期康复大有好处。”王振伟说。

在王振伟看来，国家诊疗方案像“总舵”，已为新冠肺炎治疗定下总体方向，每位中医要做的是辨型施治的小调整。“以热为主、以湿为主、以堵为主、以淤为主、以虚为主等等，因人而异。”

广东中医医疗队

扶正救肺分类施策

广东中医医疗队分管的雷神山医院传染三科六病区，2个小时收满48名患者，其中重症12例、危重症2例。

一名82岁的女性患者，此前已经治疗20多天，但症状并未好转——不仅发热咳嗽，还严重失眠。接到病人后，队员立即对其进行会诊，开具中医汤药，还进行了针灸。当晚，患者的睡眠及精神状态有了明显改善。

“患者多年龄偏大，且本身患有其他疾病，会有多种不适体征。为了避免病毒引发其他脏器受损，我们不仅关注肺部，还要综合考虑整体情况进行救治。”广东中医医疗队队长、省中医院重症医学科主任邹旭介绍，现在医疗队是按新版的诊疗方案治疗，大方向是“扶正救肺”。

目前，该医疗队的中医诊疗方案有两种：对病情较严重的患者，用中药颗粒剂、饮片、针灸等方式补充元气，从内部激发患者的身体潜能对抗病毒；对轻症患者，多采用中药饮片加八段锦的方案，会让其适量运动。比如教八段锦进行健身，既增强其身体素质，也缓解心理压力。

“虽然队员均来自中医系统，但都具备中西医协同作战能力。目前48名患者，都在进行中西医综合施治，二者各有优势，并不矛盾。”邹旭表示，将进一步发挥中医药特色优势，与医院共同协作优化推行诊疗方案。

自1月29日起，由广东省中医院副院长张忠德任队长的国家援助湖北第二支中医医疗队，已经接管湖北省中西医结合医院为新冠肺炎患者改造的隔离病区。这也是当时唯一由中医系统力量接管的定点救治医疗机构。“他们积累了大量的重症救治经验，我们已经建立起远程会诊机制。”邹旭说。

吉林中医医疗队

团队攻关效果初显

2月19日，吉林中医医疗队正式接管雷神山医院C8病区。“首批收治了18名病人，大家对中医诊疗普遍持接受态度。”长春中医药大学附属医院副院长王健说，医疗队赶往武汉之前，就已启动了针对新冠肺炎的攻关。

1月21日，由长春中医药大学附属医院肺病科主任王檀和王健领衔的团队就向吉林省科技厅申报了攻关课题。在吉林期间，中医团队通过远程会诊的方式对长春及周边市区的50个确诊病例进行诊疗，“效果显著。”

“我们把在吉林积累的病例情况，汇集成了信息系统，并带到了武汉。但南北方气候、水土有别，需要进一步研究。”王健表示，通过对既有信息的整理，并结合在雷神山的医学观察，吉林中医医疗队将新冠肺炎发病分为“外感期、肺炎期、恢复期”3个过程，进而又细分为8个阶段，每个阶段都配有详尽的“治则、治法和方药”。

“依照中医标准，绝大多数患者的临床症状都有渐轻趋缓。”王健表示，接管病房2天后，辨证施治，诊疗效果已初步显现。吉林中医医疗队设计了多达58个类目的调查问卷，对接管的每一名患者进行中医调查，并根据不同患者的不同临床表现，不断更新、改进治疗方案。

吉林中医医疗队还带来了一台特殊的装备车——流动智能应急中药房。“拿到处方后，3到5分钟就能配好6盒共18服药。”王健告诉记者，车辆内部的药盒内装有300多味中药萃取的颗粒，药师根据处方可快速找到所需中药，然后在操作台上完成配药。“剂量自动换算、药物自动封口，医护人员只需用开水给患者冲服，无需煎煮，从而提高了诊疗效率，能争取更多宝贵时间！”

（本报记者汪晓东、姜泓冰、姜晓丹、李家鼎、付文）

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 02 版）