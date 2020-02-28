图为金银潭医院ICU病房。

郑薛 飞腾摄

雨夜，微冷。武汉市金银潭医院南7楼的ICU科室，医护人员有条不紊地忙碌着。各种仪器设备发出的声音清晰可辨，各类指示灯不停闪烁，在这里，与生命的赛跑时刻进行着。

金银潭医院，是最早接诊新冠肺炎患者的定点医院，也是收治重症和危重症病人最多的医院之一。2月25日晚，本报记者走进金银潭医院ICU病房，进行采访。

遇到危险的情况得往前冲

晚上10点，医院新收治了一位80多岁的新冠肺炎患者，手术后住进了ICU负压一床。刚刚接班的护士梁顺正在为他做检查护理。给予氧气吸入看气道是否通畅，吸痰清除气道分泌物……尽管穿着厚重的防护服、戴着双层手套，每一步操作，他依然精准到位。

“有位气管切开的患者？好的，我来负责。”一个小时前，梁顺接到值班组长的电话，便立刻从医院统一安排的宾馆出发。梁顺说：“气管切开传染性更强，这属于比较危险的情况，我们不能让外院来支援的护士冲在前面。”

“经气管切开处给氧5L/分，建立静脉通道以备抢救需要……”病房里，“全副武装”的梁顺拿着对讲机跟值班医生沟通。他认真地记录、反馈着患者的症状，定时为病人翻身、吸痰，一直守到第二天凌晨4点交班。

梁顺刚满21岁，是金银潭医院南7楼ICU科室中年龄最小的护士，也是整个金银潭医院最小的。他告诉记者，两年前刚参加工作的时候，每次来到医院，进门前都会深呼吸一下，然后憋着气一直跑到工作间，“因为这是一家传染病医院啊。”而此时此刻，在最危险的工作环境中，他从容得像一名久经沙场的老兵。

“还记得去年12月29日傍晚，一下子转来七八个新冠肺炎患者，放在以往有一两个病人大家就非常忙了，当时真不知道怎么撑过来的。”梁顺说，“现在有了支援，压力小多了。”

“进ICU的患者不允许亲属陪护，所以需要更多心理安慰。”梁顺说，有名50多岁的患者因为插上气管无法说话，在纸上写出“家人”二字，他看到后立刻帮着联系了患者的家人。离开ICU时，患者不住地向他道谢。

2019年12月29日，金银潭医院收治了第一批新冠肺炎患者。从那天起，梁顺和这里的医护人员，守护着一批又一批感染者生的希望。如今，金银潭医院累计收治新冠肺炎患者超过2000人。

提醒自己做病房的“110”

这天，ICU护士长瞿昭辉像往常一样跟着医疗队的教授查房，和轮班护士一起为病人做治疗，和清醒的病患聊天做心理护理……忙到晚上8点多才回去。记者到达ICU时，没能见到她。但ICU的医护人员乐于看到这一幕，“护士长终于不用熬夜了，从医院收治新冠肺炎患者起，她没休息过一天呐。”

两个月，瞿昭辉吃饭睡觉都在科室里，每天休息不超过5个小时，中间还熬了好几个通宵。“我要带好科室这群孩子们，不断提醒自己要做病房的‘110’。”电话那头，瞿昭辉这样“定义”自己，声音爽朗阳光。瞿昭辉刚做了两年护士长，但护士们生活上、工作上很依赖她，“护士长在就有安全感。”

一个月前，医疗“国家队”前来支援，物资保障也跟上了。“每天都有一点好消息，有的病人能开口说话了，有的眼睛能睁开了，连着几天有病人转到普通病房然后出院，这种开心的感觉什么都比不上。”瞿昭辉说。

“连续两天为两例患者气管插管拔管。”这是瞿昭辉更新于2月24日的一条微信朋友圈。还有一则配图是她和科室护士们的聊天记录：“已经连续上班两个月，身体太累想休息的跟我提”，科室的小伙伴纷纷表示，“疫情不结束，我们不撤退。”

康复背后是医护人员的倾情付出

深夜1点多，护士站的电话铃再次响起。“患者的档案请快点传来，人命关天。”值班医生张巍的语气有些急促。

ICU夜班一组10人，7名护士、3名医生。其中，护士负责卫生消毒、标本统计、执行医嘱等，还要随时观察病房需要；医生则根据病人情况实时研判，调整诊疗方案。

值班医生要一直待到早上8点半，趁回清洁区喝水的间隙，记者和值班医生张巍聊了几句。“最艰难的时候已经过去了，过去了就好。”张巍今年40岁出头，从正月初一忙到现在，还没回过家。他说：“很想念老婆孩子。”

护士文媛说，有一次患者情况危急，张医生来不及做好全套防护就冲进了病房。张巍说：“我小时候3000米跑得特快，身体底子好，我这样‘百毒不侵’的人就该冲在前面。”

对自己“宽松”，对别人却很“严苛”。在ICU采访的时候，张巍几次催促：“你们记者在ICU待着太危险，快点回清洁区吧，我们不放心。”

每一位重症病人的康复背后，是医护人员的倾情付出。金银潭医院已累计出院近1200人，治愈率稳步提高。

当晚临近12点，记者见到一位穿着绿色格纹衣服的老年患者，他面带笑容做了一个胜利的手势。“刚来时王老病情很重，一说话就喘。”负责照顾的护士说，近来他的状况有所好转，能开玩笑了。

凌晨3点多，下一班护士们正准备进病房。雨声仍急，灯火通明，看不清他们的面庞，只听到一句齐声的“武汉加油”。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 04 版）