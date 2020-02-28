进一步部署降低病亡率和保障生活必需品供应 要求细化重点人群疫情防控措施 加强防控国际合作

新华社北京2月27日电 2月27日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，继续集中优势医疗资源加大重症患者救治力度，有效降低病亡率，多措并举保障湖北省和武汉市生活必需品供应，细化重点人群疫情防控措施，与世卫组织和有关国家加强国际合作，不断拓展疫情防控形势积极向好态势。

会议指出，在各方共同努力下，近段时间重症病例占确诊病例比例明显下降，但全国重症病例存量较多，其中主要在湖北省尤其是武汉市，加强重症患者救治是当前防控工作的突出重点。要制定专门方案进一步优化医疗资源配置，指导督促湖北省和武汉市加快解决医疗力量人岗不匹配等问题，把专家调配到最需要的岗位，有关部门要抓紧从全国调集一批体外膜肺氧合机等医疗设备，确保重症患者救治需求，尽可能提高治愈率，降低病亡率。为保证湖北省和武汉市继续全面加强疫情防控需要，要进一步做好生活必需品供应保障，通过提高当地供给能力、加强省外相关商品调配、发挥企业增供作用、保证运输畅通等，确保湖北市场粮油肉、菜蛋果等货源充足。湖北省、武汉市要把做好“最后一公里”物流配送作为社区防控的重要工作，发挥志愿者等社会力量作用，确保居民包括外地滞留湖北人员基本生活。

会议强调，要进一步落实分区分级差异化防控。抓好重点地区、重点人群疫情防控，企事业单位要落实复工复产疫情防控指南，机关单位要遵守当地防控要求。完善和细化对老年人、儿童的防控措施。各地和相关部门要根据疫情防控情况，将大中小学、幼儿园等开学开园时间原则上继续推迟。

会议要求，要认真研究和吸收中国—世卫组织联合专家组对我国新冠肺炎疫情和应对情况考察时提出的建议，继续加强与世卫组织、有关国家和地区交流合作，共享疫情防控信息和做法，参与诊疗方案、药物筛选、疫苗研发等国际科研合作，推动建立和完善与人员往来较多国家的卫生防疫沟通协调应急机制，制定跨国交通工具、口岸、高风险人员出入境等方面相互衔接和相应的疫情防控标准，协调采取共同的防控措施，有效防止人员跨境流动中疫情输出或输入。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 04 版）