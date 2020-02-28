保障服务下功夫 防疫发展两不误

2月19日，陕西宝鸡凤翔县侯丰村，村外的人进不去，村里的人出不来，疫情防控措施没有半点松懈。老家在侯丰村的王佳琦却手持中兴通讯复工证明顺利出村，乘坐公司专车，于当天中午与其他35名宝鸡同事一起抵达西安。

王佳琦盼着早点上班增加收入，而他所供职的企业，早复工一天也能减少巨额的经济损失。连日来，陕西一批涉及国计民生的重点工程和企业相继复工复产，多部门多措并举帮助企业有序开展复工复产。

从“家门”到“厂门”，助员工早返岗

“为了协助这36人返岗，我们联系对接宝鸡市疫情防控指挥部，在摸清相关人员春节假期活动轨迹及身体状况后，与宝鸡市合作，为他们返回西安全程提供服务。”西安高新区人社局工作人员苟杰说。

西安高新区接连出台多项政策措施，坚持双线作战，在做好疫情防控的同时，兼顾经济社会发展。截至2月22日，高新区累计开复工企业665家，区内市级重点项目全部有序复工。

“晚上9点多，我们将准备好的复工申请资料送到相关部门，本以为到第二天才会评审，没想到西安经开区当晚就组织资料评审小组，审核工作一直到凌晨4点才结束。”隆基股份公共事务部陕西区域负责人何漪回想起当晚的情景，依然心生感慨：当时企业复工在经开区没有先例可循，复工小组成员认真核查其子公司隆基乐叶资料的同时，还不断将防疫举措介绍给企业，使得隆基乐叶成为经开区首批复工企业之一。

为确保工业经济平稳运行，西安经开区全力支持先进制造业龙头和配套企业有序复工复产。“我们在区内实行‘一企一策’，并要求企业成立由相关负责人任班长的应急处置专班，帮助企业编制防控方案，采购防控物资，解决组织恢复生产中遇到的问题。”经开区管委会主任钱虎威说。截至2月24日，西安市经开区复工复产的规上工业企业占全区总数的90.4%。

帮“找钱”快复工，助企业渡难关

机器运转声轰鸣，人工和机器人生产线正在有序运转，工人们戴着防护口罩，车间里，新设备也正在安装调试。2月20日，陕西法士特沃克齿轮有限公司东厂区一派繁忙的景象。

“目前公司员工到岗650人，复工率达到85%，企业产能已经达到了75%。”企业负责人高勃对记者表示，企业有信心在政府和集团公司的帮助下，达到今年预定的生产目标。

为支持企业复工复产，西咸新区从降低企业融资成本、减免企业房租、加强企业用工保障、建立行政审批绿色通道等方面出台了系列扶持政策。

2月5日一大早，西安莫雷尔智能科技有限公司负责人孟庆巍接到中瑞创新创业基地发来的减免一个月房租的通知。为扶持创业企业，这家位于西安软件园内的孵化器承诺配套不降级、服务再升级，与所有创业者共进退。

高新区草堂基地管办副主任苏娟向记者介绍：“对暂时受困的科技型中小微企业流动资金贷款贴息比例提高到60%，对在2020年上半年度获得股权投资机构投资的区内符合条件的中小微企业，政府性风险投资公司将按企业实际获得投资额最高1∶1比例进行跟投。”此外，高新区设立了1亿元疫情防控专项资金，用于统筹安排区内企业复工涉及的各项工作支出。

帮“跑腿”招人才，助经营稳发展

2月16日，一场特别的就业扶贫活动在蓝田县三官庙镇龙门村举行，空旷的室外站着隔离期结束后前来参加招聘的村民。除了简历和健康证明外，经过卫生院检查身体状况的村民们还拿着返工返岗证明，人与人相隔虽远，气氛却格外热烈。通过招聘活动找到工作的贫困户李盼盼开心地说：“疫情这么严峻，地方还不忘帮助我们脱贫，真没想到招聘会能放在自己家门口开，真是太方便了。”

在确保贫困群众健康安全的前提下，西安经开区近日举行系列就业扶贫活动，优先录取建档立卡贫困人员，引导其有序务工，保障贫困群众持续增收、稳定脱贫。

2月19日下午，西安高新区人才服务中心就业服务部招聘小组从西安启程，奔赴咸阳市三原县、铜川市耀州区、渭南市富平县等地代企招工。为帮助企业解决用工短缺问题，高新区积极对接受疫情影响较小的周边省市，并在省内7个地市扎点布局，开展宣传和招聘工作，以网上招聘会的形式为区内企业推荐劳动力。

西安高新区党工委组织部副部长、人社局副局长魏萍表示，区人社局还深入街道村组，动员区内群众就近就业。在多方共同努力下，目前共有来自区内各镇街村组及周边省市的3300余人通过各种途径关注该区企业用工信息，待完成沟通，将向企业批量输送，将疫情对企业的影响降至最低。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 07 版）