人民日报电子阅报栏进驻武汉方舱医院——
在战疫一线，也在医患身边
人民网记者 张武军摄影报道
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硚口方舱医院的医务人员正在阅读电子阅报栏。
这两天，武汉硚口方舱医院的大厅里，在患者人流量最大的出入口旁边，摆放着一台“人民日报电子阅报栏”。
近日，人民日报数字传播公司启动“心系方舱·阳光计划”，在社会各界爱心企业、慈善人士的支持和帮助下，全力铺设人民日报电子阅报栏进驻武汉方舱医院，打通了一条爱心物资援助武汉的绿色通道。
患者熊阿姨拿出手机，扫描了电子阅报栏屏幕下方的二维码，APP很快呈现丰富内容：可以播放音乐的“人民动听”栏目、影片库超过400部电影的“人民影像”栏目，还有用小游戏科普防疫知识的“全民战疫”板块……阅报栏中还设有学习强国、人民日报、党报头条等内容模块，还有专门为方舱医院定制的疫情动态、在线阅读等新功能新应用。阅报栏还推出“你好，方舱”活动，用户可留言发送到方舱医院内的电子阅报栏内，为医务人员、患者传递温暖问候。据了解，人民日报数字传播公司拟在武汉全市8家方舱医院以电子阅报栏为基础，建设“方舱应急广播体系”，发挥党媒责任担当，为打赢疫情防控阻击战凝聚强大精神力量。截至2月27日，人民日报电子阅报栏已进驻武汉5家方舱医院。
《 人民日报 》（ 2020年02月28日 06 版）
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