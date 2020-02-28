“第一时间往上冲，绝不能后退”

2月1日，由137名医护人员组成的黑龙江省首批援助湖北医疗队奔赴武汉；2月23日，第八批黑龙江援助湖北医疗队201人出征。不到一个月，黑龙江省已先后派出八批援助湖北医疗队，共计1533人。

一方有难，八方支援；病毒无情，龙江有爱。“越是这个时候，患者越需要我们！肯定要第一时间往上冲，绝不能后退……”第八批医疗队队员、龙江县第一人民医院呼吸科主任医师高铁说，“当天上午9点多接到通知，下午就要赶到哈尔滨集结出发！有的人来不及和家人告别，有的人没带齐生活用品……但无论遇到什么困难，队员们都各自克服，坚定不移踏上出征路……”

黑龙江省首批援助湖北医疗队按照国家治疗指南，结合当地实际情况摸索、建立的治疗“组套”，成为较为实用的救治临床路径。“‘组套’内容包括了医嘱用药、化验检查等科目，同时还根据病情轻重程度细化成危重、重症、中症和轻症四种方案。”领队焦军东表示。

与此同时，黑龙江还派出13名疾控工作人员支援湖北开展流行病学调查等疫情防控工作，分别在武汉市、恩施市和孝感市进行。牡丹江市流调小分队2月21日一到应城，54岁的疾控专家孙庆忠立即进入战斗状态：“如果抗击疫情是一场战争，我们流调人员就是战场上的侦察兵；防的意义不亚于治，搞好流行病学调查，能够有效控制增量。”

除了人员，食品、药品、口罩等各种物资也源源不断地从黑土地输送到抗疫一线：2月17日，黑龙江支援湖北的首列3000吨捐赠大米专列抵达孝感市，及时调拨到孝感下属7个县（市区）；哈电集团员工筹集6万多只N95口罩捐赠给湖北一线医护人员；哈药集团累计捐赠3批价值1100万元药品；飞鹤乳业在捐赠1亿元成立“中国红十字基金会飞鹤抗击新型冠状病毒疫情专项基金”后，又追加捐赠价值亿元的营养食品……

“黑龙江与湖北虽然远隔千里，但两省人民心心相连；上个冬季来哈尔滨旅游的湖北游客有7万多人次，让我们相约在下个冬季，欢迎湖北人民、武汉人民、孝感人民再来龙江赏冰乐雪，体验北国好风光。”黑龙江省委主要负责人表示。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 06 版）