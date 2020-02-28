提到护士，大家脑海里往往会浮现出细致入微的女性形象。其实，现代医疗体系中，男护士越来越常见。

在抗击新冠肺炎疫情的战场上，和女护士一样，男护士们用爱心、细心和耐心照顾患者，承担了很多急难险重的任务。记者采访了4名战斗在抗疫一线的男护士，了解他们的抗疫故事，倾听他们的抗疫心声。

中部战区总医院汉口院区赵灵杰——

“我们都能一起面对，加油！”

2月6日，中部战区总医院汉口院区透析科，胸部CT显示左肺下叶前基底段条片状影，疑为炎症，需要透析治疗的病人张女士进了隔离透析室，心理压力巨大……

一天透析时，隔着厚厚的防护服，张女士发现诊疗的护士在打完针后会把血透管路捋一捋，上完机后还会再从头到尾检查一遍……回想起平时的点点滴滴，张女士脱口而出：“小赵是你吧！我一看动作就知道是你……”

隔着厚厚的口罩面罩，男护士赵灵杰耐心开导：“科室现在这样排查是为了保护大家，并不是说您得了新冠肺炎，不要紧张。”

怕张女士不放心，赵灵杰又说：“阿姨，有科学的诊疗方案，有各项保障措施，还有我们做后盾；不管什么结果，我们都能一起面对，加油！”

经过两次核酸检测，结果均显示为阴性。张女士从隔离区转入普通透析病室，她又恢复了往日的乐观，逢人就说：“小赵给了我信心，这小伙子不错！”

火神山医院窦恒——

“多一份倾听，多一句解释，多一点耐心”

“农历新年，仿佛还在昨天。”火神山医院感染一科一病区护士窦恒说，那天他和战友来到武汉，希望能为这座城市战胜疫情尽些绵薄之力。

“我记得到达武汉那天中午开始下雪……”窦恒说，到了病区后，他就挨个问患者冷不冷，能开空调的开空调，能添被褥的添被褥。

44床的阿姨前些天咳嗽时伴有黄痰，医生开了化痰止咳的强力枇杷露。“痰减少转淡了，但咳嗽还是不见好转”，阿姨对病情还是有些焦虑。窦恒一边安慰她，一边把情况告诉医生，很快医疗团队就给出新的治疗方案。

“我会做好每次的护理操作，多一份倾听，多一句解释，多一点耐心，把温暖送进每位患者的心田。”窦恒说。

金银潭医院梁顺——

“我和父亲都是医护人员，让患者健康是我们的本职”

1999年出生的梁顺是武汉市金银潭医院ICU的男护士。从去年12月29日起，他已在医院坚守近两个月。层流病房和负压病房是他上班的地方，这里感染风险大，与外面工作人员交流要隔着玻璃用对讲机。

1月23日凌晨1点多，梁顺下班后回到住所，简单收拾后开车直奔孝感市大悟县老家。刚回到老家，他便听到消息说武汉的出城通道关闭了。本想假期在家陪陪父母的他，立即跟母亲说“我要回武汉”。在家仅待了几个小时，匆匆扒了几口饭后，他就开车往武汉赶……

1月31日，是梁顺21岁的生日。梁顺说：“在一线度过生日，心里是满满的自豪。”让梁顺惊喜的是，当天他收到当医生的父亲发来信息：“你要学会照顾、保护好自己。你有上进心、责任感，是最美的逆行者！”

梁顺说，“爸爸的鼓励，是最美的生日礼物。我和父亲都是医护人员，让患者健康是我们的本职。”

中国医科大学附属第一医院孙博——

“虽然全身湿透了，但我一点不觉得累”

接到紧急通知，来不及回家的孙博，在出行前收到了母亲送来的行囊和一封信。“出征吧儿子！现在你不仅仅是我们小家的天使，前线还有很多需要你医治抚慰的人。”

2月4日，中国医科大学附属第一医院急诊科护士孙博，前往武汉支援。“这次‘逆行’，我不后悔。”34岁的孙博已在护士岗位上工作了近11年。“从小，父母就给我讲红军长征的故事，讲红军医生的精神。”孙博父母工作的中国医科大学，曾组织师生走完红军两万五千里长征全程，并在途中继续办学。

在武昌方舱医院，孙博平均一天需要为20名患者抽血，为50名患者做核酸检测，“我不怕，长征中的红军医生前辈们，比我们危险多了。”

有一次，孙博在前来预检的患者里，发现一位有脑血栓病史的阿姨，行动十分不便。孙博一手提着患者的行李箱，一手搀扶着患者，50米的距离足足走了5分钟；孙博把患者送到舱内，并与值班护士进行了重点交接；隔着满是水汽的护目镜，他看到患者用力地抬起手向他挥手致谢，“虽然全身湿透了，但我一点不觉得累……”

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 06 版）