【人物】“疫情上报第一人”张继先

【故事】近日，湖北省发布《关于给予张定宇和张继先同志记大功奖励的决定》。张继先是湖北省中西医结合医院呼吸内科主任，于去年12月26日从两位病人胸片中敏锐地发现情况，第二天按程序向医院领导并武汉市江汉区疾控中心作了汇报；此后发现7位病人症状和肺部表现一致后，提请医院立即向省市两级疾控部门报告。

【点评】

新型冠状病毒作为新出现的一种病毒，人们对它的认识还比较初步。尤其是当疫情刚出现时，尽早发现并及时上报，关乎疫情防控的主动性与及时性。张继先医生第一时间为疫情防控工作拉响了警报，并坚持在离疫情最近的地方战斗，令人敬佩。

对于传染病来说，疫情发现越早，越有利于防控。只有具备专业敏感，才能勇于给出判断、坚决上报疫情。张继先医生悉心留意病人的病情状况，不放过细节与疑问，在意识到有“特殊情况”后，及时汇报、上报，并带头扑到医院救治一线，为及早监测疫情争取了时间。公开表彰张继先医生，体现了尊重客观事实的态度，有利于进一步激励党员干部担起责任，坚决打好疫情防控阻击战。

医者显仁心，党员有担当。张继先既是医生，也是党员，“关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人”。在疫情面前，张继先医生身先士卒，对危重传染病人，有时甚至关起门来抢救，不让太多人介入；细致照顾每位医护人员，为大家加油鼓劲，带领着忙碌又井然有序的医护团队，全力以赴与新冠肺炎疫情作斗争。作为共产党员，在抗击疫情的战场上，越是危险的地方，越要冲锋在前，张继先医生做到了。

不久前，习近平总书记就关心爱护参与疫情防控工作的医务人员专门作出重要指示，强调医务人员是战胜疫情的中坚力量，务必高度重视对他们的保护、关心、爱护。疫情防控，是一次大战，也是一次大考，在抗击疫情过程中发现模范典型并给予表彰激励，正是对广大医务人员的肯定。切实关心关爱广大医务人员，鼓舞参与战“疫”的广大党员干部群众，进一步坚定信心、无私奉献、同舟共济、英勇奋战，我们一定能夺取这场疫情防控阻击战的全面胜利。

【网言网语】

张继先好样的，人民需要你这样的好医生。

——@北国之春

这才是有头脑、敢担当、说到做到、令人敬佩的白衣英雄。

——@张新义

医护工作人员们辛苦了，真心心疼你们，我们都是你们的后援团。

——@Rob Cooper

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 05 版）