发挥中医药的战“疫”力量

新冠肺炎疫情发生以来，各地纷纷强化中西医结合，促进中医药深度介入诊疗全过程，及时推广有效方药和中成药。这些举措，有效发挥了中医药的力量，提高了治愈率，降低了病亡率，切实维护了人民群众的生命安全和身体健康。

习近平总书记在北京市调研指导新冠肺炎疫情防控工作时，明确要求“坚持中西医结合，加大科研攻关力度，加快筛选研发具有较好临床疗效的药物”。实践证明，无论是在临床救治上还是在社区防控上，坚持中西医并重，推动中医药深度、全过程参与救治，能够提升治疗效果，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战贡献重要力量。

历史上，中国人民依靠中医药治疗了很多疫病，积累了丰富的经验。仅新中国成立后就有多次：上世纪五六十年代治疗乙型脑炎，中医药大显身手；上世纪90年代治疗出血热，中医药功不可没；2003年抗击非典，中医药也作出了贡献……抗击新冠肺炎疫情，中医药能够也应该发挥重要作用。

治疗疫病，中医药有着自己的优势。中医强调辨证施治，根据疾病的不同发展阶段，确定相应的治疗方法。由国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室共同发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》的中医治疗部分，明确强调“辨证论治”，并根据患者病情轻重列出症状不同表现，开出相应方剂。在临床治疗中，筛选出的中药复方“清肺排毒汤”，便具有良好的疗效。据国务院联防联控机制2月17日的新闻发布会介绍，已有10个省份57个定点医疗机构的701例使用清肺排毒汤的确诊病例被纳入观察，其中130例治愈出院，51例症状消失，268例症状改善，212例症状平稳没有加重。除此之外，广州市第八人民医院推出的“肺炎1号方”也取得了良好的临床疗效。这也增添了我们战胜疫情的信心。

必须看到，治疗新冠肺炎，不论是中医还是西医，目前都没有特效药。但在坚持中西医结合的基础上，充分利用好中医药这个中华文明的瑰宝，战胜疫情的进程就可能会加快。正如山东中医药大学校长高树中所言：“西医针对的是病毒本身，中医针对的是如何调理病毒存在的环境，即人体的机能状态。”在重大疫病面前，两者各有所长，优势互补、协同发力，便能发挥“1+1>2”的效果。

中医药不仅是一种治疗手段，也包含着健康养生理念。中医“未病先防，既病防变，愈后防复”的思路，强调在日常生活中通过调节身体机能，达到防治效果，有助于让更多人形成健康理念、养成健康习惯。一言以蔽之，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，不仅能为疫情防控提供助力，也能为健康中国建设作出贡献。

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 05 版）